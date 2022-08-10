Петербуржцам за 55 тысяч рублей предлагают влить в нос «Спутник V»

Клинические испытания назальной версии «Спутника V» от компании «Генериум» пройдут в Петербурге. Для участия в них ищут мужчин и женщин от 18 до 60 лет, которые еще не успели привиться от коронавируса или переболеть. Желающих схитрить сразу предупреждают: на скрининге проверят кровь на антитела, и если они будут — не возьмут.

В сообществе «Клинические исследования СПб» сообщили, что изучать добровольцев врачи начнут 12 августа, вакцинация первым компонентом назначена на 24 августа, а 13 сентября — вторым. При этом влить в нос могут и плацебо. Наблюдаться у врачей предстоит до конца лета следующего года. Суммарно за время испытаний добровольцам обещают выплатить 55 тысяч рублей.