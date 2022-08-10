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    Петербуржцам за 55 тысяч рублей предлагают влить в нос «Спутник V»

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    Клинические испытания назальной версии «Спутника V» от компании «Генериум» пройдут в Петербурге. Для участия в них ищут мужчин и женщин от 18 до 60 лет, которые еще не успели привиться от коронавируса или переболеть. Желающих схитрить сразу предупреждают: на скрининге проверят кровь на антитела, и если они будут — не возьмут.

    В сообществе «Клинические исследования СПб» сообщили, что изучать добровольцев врачи начнут 12 августа, вакцинация первым компонентом назначена на 24 августа, а 13 сентября — вторым. При этом влить в нос могут и плацебо. Наблюдаться у врачей предстоит до конца лета следующего года. Суммарно за время испытаний добровольцам обещают выплатить 55 тысяч рублей.

    Исследуемый препарат называется GNR-099. Уточняется, что он плоть от плоти «Спутник V» — идентичен по структуре и вспомогательным веществам, произведен в тех же условиях и отличается путем введения — через нос.

    Ранее «Фонтанка» писала, что назальную вакцину против коронавируса планируют применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V».

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