Назальную вакцину от коронавируса будут использовать как бустер для «Спутника V»

Назальную вакцину против коронавируса будут применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Как сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.



«Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — сказал Гинцбург.

