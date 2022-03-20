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Назальную вакцину от коронавируса будут использовать как бустер для «Спутника V»

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Назальную вакцину против коронавируса будут применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Как сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.

«Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — сказал Гинцбург.

В марте стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021). Вакцину разработал Центр Гамалеи. 18 марта он подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.

Число заболевших ковидом падает. В Петербурге вчера сообщалось о 1 472 новых случаях COVID-19 против 1 486 и 1 560 за предыдущие два дня.

Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, ранее объявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Но из-за низких темпов вакцинации на новую волну коллективного иммунитета может не хватить.

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Комментарии (3)

Otkating
От министерства чрезвычайных ситуаций до министерства по созданию чрезвычайных ситуаций - один олень
Dazdraperma
Вот вы над профессором смеетесь, а его пожалеть нужно. Такие блестящие перспективы прахом идут...
serges1963
он все еще не уймется никак!
хватит пропессор!
не нужна она уже.....заклинило мужика...
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