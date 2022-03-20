Назальную вакцину от коронавируса будут использовать как бустер для «Спутника V»

Назальную вакцину против коронавируса будут применять в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Как сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, в результате исследования будет понятно, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную.
«Сейчас будем использовать ее как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает», — сказал Гинцбург.
В марте стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021). Вакцину разработал Центр Гамалеи. 18 марта он подал документы на регистрацию назальной вакцины против коронавирусной инфекции.
Число заболевших ковидом падает. В Петербурге вчера сообщалось о 1 472 новых случаях COVID-19 против 1 486 и 1 560 за предыдущие два дня.
Пятая волна коронавируса в Петербурге закончилась, ранее объявил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Но из-за низких темпов вакцинации на новую волну коллективного иммунитета может не хватить.