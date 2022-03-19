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Москва опередила Петербург по числу смертей от коронавируса

Заболеваемость продолжает снижаться.

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За минувшие сутки в России было выявлено 32 958 новых случаев заражения COVID-19, информирует 19 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения: 18 марта сообщалось о 34 442 новых заболевших, 17-го — о 34 819.

В Санкт-Петербурге показатель тоже снижается: 1 472 новых случая за минувшие сутки против 1 486 и 1 560 в предыдущие два дня. Больше заболевших только в Свердловской области (1 714), то есть Петербург остаётся на втором месте. В Москве — 927 случаев заражения ковидом за сутки.

При этом число смертей в Москве (30 за сутки) выше, чем в Петербурге (27) и в Свердловской области (11). В целом по стране летальную статистику пополнили 495 случаев.

За всё время пандемии в России коронавирус нашли у 17 551 657 человек, выздоровели 16 135 267 человек, умерли 364 058.

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Комментарии (2)

Otkating
Груз 200 (груз две́сти, также жаргон военных двухсо́тый ] в значении «убитый, мёртвый, погибший») — условное кодированное обозначение, применяемое при авиационной перевозке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоронения.

Обозначение цинкового гроба с телом погибшего солдата, в широком смысле погибшего. Также используется как эвфемизм[1] для трупов убитых солдат[8], то есть для безвозвратных потерь, убитых. В современном мире также «грузом 200» называют любую перевозку тела в цинковом гробу, который весит около 200 кг. Такая перевозка осуществляется авиатранспортом, железнодорожным транспортом, ритуальными автомобилями.
ppky0323
Судя по вчерашнему концерту, ковидлы у них нет...
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