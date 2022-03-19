Москва опередила Петербург по числу смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России было выявлено 32 958 новых случаев заражения COVID-19, информирует 19 марта оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения: 18 марта сообщалось о 34 442 новых заболевших, 17-го — о 34 819.

В Санкт-Петербурге показатель тоже снижается: 1 472 новых случая за минувшие сутки против 1 486 и 1 560 в предыдущие два дня. Больше заболевших только в Свердловской области (1 714), то есть Петербург остаётся на втором месте. В Москве — 927 случаев заражения ковидом за сутки.

