Комздрав объявил о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге

Как чиновник объявил 14 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», по всем показателям пятая волна завершилась.
«Недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась, — отметил Лисовец. — Наблюдается снижение числа госпитализированных и числа амбулаторных пациентов. На сегодняшнее утро в стационарах города находилось чуть более 2 700 пациентов. Свободными оставались 1 400 коек».
Ситуация позволяет обратно перепрофилировать пустые койки. В частности, к плановой работе вернутся больница №2, часть коек Александровской и 38-й больниц.