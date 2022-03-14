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Комздрав объявил о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге

Пятая волна коронавируса в Петербурге завершилась, а число госпитализаций позволяет возвращать к плановой работе всё больше учреждений, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

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Как чиновник объявил 14 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», по всем показателям пятая волна завершилась.

«Недельный уровень госпитализации — на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась, — отметил Лисовец. — Наблюдается снижение числа госпитализированных и числа амбулаторных пациентов. На сегодняшнее утро в стационарах города находилось чуть более 2 700 пациентов. Свободными оставались 1 400 коек».

Ситуация позволяет обратно перепрофилировать пустые койки. В частности, к плановой работе вернутся больница №2, часть коек Александровской и 38-й больниц.

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Комментарии (19)

264870441
Скоро они заявят об окончании уборки снега. Ещё недельку постоит такая погода. И опа. Кто молодец? Беглов молодец!
Вотэтода
Вы там эта, маски давайте отменяйте! Не до них теперь...
Баба Нюра
А Башкетова так и не отменила свое распоряжение о 80 % вакцинации сотрудников, отстраненные от работы так и сидят без денег. Надо массово ей писать, чтобы меняла постановление, людей надо вернуть на работу.
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