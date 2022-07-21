Шестая волна накрывает как девятый вал: вакцина и иммунитет спасут не всех

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





Роспотребнадзор и ВОЗ бьют тревогу — новая волна коронавируса уже началась. Мутации сделали его еще более заразным и быстрым и менее восприимчивым к антителам. Прогнозы эпидемиологов мрачны.

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции 20 июля заявил, что в последние две недели почти во всей России, кроме Дальнего Востока, наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Есть он и в Петербурге. Если в середине июня в день фиксировали по 200 заболевших, то 20 июля за день заразились уже почти втрое больше.



Новую волну город встречает в расслабленном состоянии — отменены ограничения, коллективный иммунитет с 80 % переболевших и вакцинированных упал ниже 30 % . Ревакцинация идет медленно и препаратами, заточенными еще под «уханьский» вариант. Поэтому прогнозы у эпидемиологов мрачны: шестая волна может оказаться катастрофической, как девятый вал.

«Мы живем не на облаке. И если заболеваемость увеличивается в соседних странах, то увеличивается она и у нас. В конце весны — в начале лета во многих европейских странах начался рост. В России же заболеваемость держалась на низком уровне. Но не надо обольщаться — значительно снизились объемы тестирования, бесплатного практически не осталось, и многие случаи проходят неучтенными, как простудные заболевания», — отметил доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов.



Но в июле, даже в этих обстоятельствах, начался рост заболеваемости по данным статистики.

«Признаки ухудшения эпидситуации в России есть уже несколько недель. И это было предсказуемо — последовательно можно было наблюдать волну в ЮАР штаммов BA.4 и BA.5, потом страна за страной присоединялись к этой волне. И когда в мае в Петербурге обнаружили первые варианты этих штаммов, примерно через два месяца можно было по аналогии ожидать ухудшения ситуации в России. И так оно и произошло — мы видим ухудшение в Петербурге, Москве, Нижегородской и Московской областях. И это уже очевидность, которую признали и представители Роспотребнадзора», — подтвердил ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт» Александр Соловьев.



По его словам, у нового варианта коронавируса есть три особенности, которые определят развитие волны в России.

«Первая — эти BA.4 и BA.5 еще лучше передаются от человека к человеку, чем первый «омикрон», а это означает, что большое число людей будет вновь инфицировано, во второй-третий-четвертый, таких случаев много в других странах. Вторая особенность — он еще лучше, чем предыдущие варианты «омикрона», уклоняется от нейтрализующего действия антител, как от вакцинации, так и от перенесенной инфекции. А перенесенная встреча с «омикроном» зимой практически не дает защиту перед BA.4 и BA.5. Третья особенность — были предположения, что коронавирус будет становиться более легким, но исследования, проведенные в Японии, наоборот, предполагают более тяжелое течение заболевания и увеличение госпитализаций, до уровня, как при «Дельте», — рассказал ведущий эксперт «Медлабэксперт».



Исходя из этого, Соловьев предполагает, что новый подъем заболеваемости будет длиться 5–6 недель. Госпитализация будет 3 0–35 % от уровня осени прошлого года и зимы этого, но может быть и выше, в силу особенностей иммунитета и менталитета в России.

«Мы имеем более низкую иммунную прослойку, сформированную за счет вакцинации. У нас не достигнуты высокие показатели охвата среди людей из групп риска, на низких уровнях ревакцинации, в то время как в Европе многие получили уже три и даже четыре дозы. У нас нет доступа к реальном эффективным препаратам — мононуклеальным антителам и «Паксловиду», который при раннем назначении способен существенно снизить риски развития тяжелого заболевания. Плюс к этому у нас нет никаких антиковидных мер, а население пренебрегает рекомендациями Роспотребнадзора», — отметил Соловьев.



Но есть и более оптимистичные прогнозы, которые в то же время не принижают уровень угрозы.

«Эта волна, вероятно, будет ниже, чем зимняя, судя по размерам волны в Западной Европе, — отметил профессор Василий Власов. — Можно надеяться, что она будет протекать у нас не только в виде меньшей заболеваемости, но и с менее тяжелыми случаями. Но это не говорит, конечно, что нужно наплевательски относиться к новому подъему заболеваемости. Ибо в любом случае — это трудопотери, какое-то количество смертей, и поэтому необходимо введение мер профилактики распространения инфекции», — отметил профессор Власов.



Антон Барчук, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета, считает, что сейчас люди должны вакцинироваться, независимо от того, болели они или нет, а «группы риска» — подумать о третьей или четвертой дозе вакцины. Во всем мире сейчас делают прививки препаратами, которые создавались еще для «уханьского варианта», ничего лучше нет. Но вакцинация тем не менее работает против тяжелого течения и против смерти.

«Фонтанка» спросила про новую волну комитет по здравоохранению. Там сообщили, что пока её отчетливо не видят.

«Сейчас отчетливой динамики роста числа еженедельно госпитализированных нет. Койки будут разворачиваться, если будет потребность. Пока свободных достаточно, и такой необходимости нет. Все трансформеры выведены из ковида. При необходимости они будут задействованы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

«В коронавирусе» работают всё те же: больница Филатова, 40-я, Александровская, Скворцова-Степанова и в первую очередь больница им. Боткина . В ней пока тоже аномалий не видят.



«Как и ранее, заболевание протекает в средне-тяжелой и тяжелой форме, требующей госпитализации, в основном у лиц старшего возраста и/или с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Течение коронавирусной инфекции не изменилось, лечение согласно последней версии рекомендаций Минздрава РФ», — сообщили «Фонтанке» в учреждении.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

