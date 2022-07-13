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    COVID-19

    «Менее 30%». В Петербурге жители катастрофически теряют иммунитет к COVID-19

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    Число жителей с иммунитетом в Петербурге, привитых и переболевших, катастрофически снижается, что вызывает опасения, заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов.

    «Катастрофически снижается уровень коллективного иммунитета [к COVID-19] в городе Санкт-Петербурге. Дело в том, что он складывается из количества привитых и переболевших. Эти цифры в Петербурге на пике превышали 80%. Сейчас эта цифра снижается, менее 30%», — сообщил Мотовилов 13 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

    По статистике, как сказал чиновник, лишь чуть более 10% привитых вернулись на повторную вакцинацию. И если первично были привиты 3,2 млн человек, то на ревакцинацию пришли всего 360 тысяч петербуржцев.

    Накануне губернатор Александр Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах и пройти ревакцинацию от COVID-19.

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