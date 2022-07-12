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    COVID-19

    COVID-19 не ушел. Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах

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    12 комментариев

    Коронавирус еще окончательно не ушел, нельзя забывать о вакцинации и масках. Об этом 12 июля предупредил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!» — цитирует главу города пресс-служба Смольного.

    Беглов отметил серьезный рост заболеваемости «в некоторых странах». По его словам, COVID-19 все еще представляет угрозу.

    Сейчас в Петербурге продолжают работать 181 стационарный пункт вакцинации для взрослых, 92 — для детей, и еще пять мобильных пунктов. Их список можно найти на сайте комздрава.

    Во вторник оперштаб Москвы рекомендовал жителям столицы носить маски в закрытых общественных помещениях из-за роста количества заболевших коронавирусом.

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    Комментарии 12

    Ref12 Июл 2022 в 18:29
    Лучше бы подумал вот очем: К середине 2022 года Санкт-Петербург стал самым дорогим для жизни городом в России. К такому выводу после подсчетов пришло аналитическое агентство Numbeo
    +1-0
    Инкогнито202112 Июл 2022 в 18:22
    Какой неприятный персонаж современности этот Беглов
    +0-0
    shestokol12 Июл 2022 в 18:12
    пусть свои рекомендации раздает родне , если послушают , моя рекомендация - слейся по тихому , пока не поздно .., самого же потом крайним сделают
    +1-0
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