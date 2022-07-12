COVID-19 не ушел. Беглов рекомендовал петербуржцам носить маски в общественных местах

Коронавирус еще окончательно не ушел, нельзя забывать о вакцинации и масках. Об этом 12 июля предупредил губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!» — цитирует главу города пресс-служба Смольного.



Беглов отметил серьезный рост заболеваемости «в некоторых странах». По его словам, COVID-19 все еще представляет угрозу.