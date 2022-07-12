Москвичам снова порекомендовали носить маски

Жителям Москвы рекомендуют носить маски из-за роста количества заболевших коронавирусом. Об этом 12 июля со ссылкой на столичный оперштаб сообщает социальный комплекс московской мэрии.
«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «омикрона», — говорится в сообщении.
По данным оперштаба, в Москве распространяется новый, неопасный вариант «омикрона». За прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 увеличилось на