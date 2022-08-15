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    «Мало ли чего должны или не должны». В военкомате подтвердили подлинность повесток, которыми усыпали центр Петербурга

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    44 комментария

    В военном комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга сообщили, что действительно отправляли прикрепленным к ним мужчинам повестки с требованием явиться для уточнения данных. Сотрудница военкомата заявила об этом в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», который позвонил 15 августа и представился получателем документа.

    «Это ни к чему не обязывает. Приезжаете, заполняете анкету. Решение [о службе по контракту] в любом случае за вами. Да — да. Нет — нет», — объяснили в комиссариате.

    На вопрос о том, не должны ли повестки вручать лично под роспись, работница ответила так: «Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно».

    О повестках, которые появились в почтовых ящиках жителей центра Петербурга, «Фонтанка» писала ранее. На бланках с подписью «военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов Р. Валеев» стоят красные штампы «Явка обязательна!».

    В Петроградском районе сотрудники военкомата в том числе по телефону обзванивают состоящих на воинском учёте. Корреспондент «Фонтанки» сходила с одним из петербуржцев в комиссариат на Большой Монетной. Его сотрудник признался, что они ведут беседы с горожанами скорее для отчётов, так как вышестоящие инстанции требуют активизировать призыв на военную службу по контракту.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 44

    Селф15 Авг 2022 в 17:23
    Затряслись пятоколонники, это хорошо) Скоро поедете Родину защищать! Не все из вас вернутся, но то такое...))
    +0−0
    07A15 Авг 2022 в 17:19
    Белобилетники выдохнули и разжали булки. Не истерите, вы не на вкраине, на улицах и в кабаках отлавливать не будут
    +0−0
    JTprof15 Авг 2022 в 17:16
    А за кого они вербуют воевать ?
    +1−0
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