«Мало ли чего должны или не должны». В военкомате подтвердили подлинность повесток, которыми усыпали центр Петербурга

В военном комиссариате Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга сообщили, что действительно отправляли прикрепленным к ним мужчинам повестки с требованием явиться для уточнения данных. Сотрудница военкомата заявила об этом в разговоре с корреспондентом «Фонтанки», который позвонил 15 августа и представился получателем документа.

«Это ни к чему не обязывает. Приезжаете, заполняете анкету. Решение [о службе по контракту] в любом случае за вами. Да — да. Нет — нет», — объяснили в комиссариате.

На вопрос о том, не должны ли повестки вручать лично под роспись, работница ответила так: «Мало ли чего должны или не должны. Нам для отчетности надо, поэтому заходите. Даже в выходные можно».



О повестках, которые появились в почтовых ящиках жителей центра Петербурга, «Фонтанка» писала ранее. На бланках с подписью «военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов Р. Валеев» стоят красные штампы «Явка обязательна!».



В Петроградском районе сотрудники военкомата в том числе по телефону обзванивают состоящих на воинском учёте. Корреспондент «Фонтанки» сходила с одним из петербуржцев в комиссариат на Большой Монетной. Его сотрудник признался, что они ведут беседы с горожанами скорее для отчётов, так как вышестоящие инстанции требуют активизировать призыв на военную службу по контракту.

