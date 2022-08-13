«Я такого не видела никогда». Петербуржцев засыпали повестками в военкомат

«Вы обязаны 13–18 августа 2022 года явиться в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: Рижский проспект, д. 12, к. 28, для уточнения данных», — говорится в документе. Отправители просят принести с собой паспорт и военный билет. На Рижском, 12, и правда находится военкомат.

В почтовых ящиках жителей центра Петербурга замечены повестки с требованием явиться в военкомат. Тревожно-красного цвета штамп «Явка обязательна!» не оставляет возможности для маневра.

Читательница «Фонтанки» Анна заметила десятки таких повесток 13 августа. Они лежат в почтовых ящиках дома на Вознесенском проспекте. На всех указаны ФИО, год рождения и адрес.



«Я такого не видела никогда. Присылают кучу извещений на старых жильцов, но этого не было ни разу… Причём там возраст разный — одному вообще 49 лет. Судя по тому, что я заметила, самому молодому было 38 лет», — рассказала женщина.