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    «Я такого не видела никогда». Петербуржцев засыпали повестками в военкомат

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    В почтовых ящиках жителей центра Петербурга замечены повестки с требованием явиться в военкомат. Тревожно-красного цвета штамп «Явка обязательна!» не оставляет возможности для маневра.

    «Вы обязаны 13–18 августа 2022 года явиться в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: Рижский проспект, д. 12, к. 28, для уточнения данных», — говорится в документе. Отправители просят принести с собой паспорт и военный билет. На Рижском, 12, и правда находится военкомат.

    Читательница «Фонтанки» Анна заметила десятки таких повесток 13 августа. Они лежат в почтовых ящиках дома на Вознесенском проспекте. На всех указаны ФИО, год рождения и адрес.

    «Я такого не видела никогда. Присылают кучу извещений на старых жильцов, но этого не было ни разу… Причём там возраст разный — одному вообще 49 лет. Судя по тому, что я заметила, самому молодому было 38 лет», — рассказала женщина.

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    На бумагах печать и подпись — военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов Р. Валеев. Такой действительно существует, в 2019 году Руслан Валеев был в этом военкомате начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу.

    В Петроградском районе сотрудники военкомата в том числе по телефону обзванивают состоящих на военном учете граждан. Корреспондент «Фонтанки» вместе с петербуржцем Михаилом сходила в военкомат на Большой Монетной, который работает даже в субботу. Там рассказали, что беседуют с горожанами мобилизационного возраста скорее для отчетности перед вышестоящей инстанцией. Дело в том, что поставлена задача активизировать набор на военную службу по контракту, а заинтересованность в ней не соответствует спросу. Подробнее — в материале Алины Ампелонской.

    © Фонтанка.Ру
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