Новый рекорд жары в Петербурге. Такого в этот день не было больше 10 лет

Жара в Петербурге снова поставила рекорд. Об этом сообщил 2 июля главный синоптик города Александр Колесов.

«Температура воздуха в Санкт-Петербурге сегодня повышалась до +31,8 гр., сейчас уже ниже. Поэтому рекорд 2011 года (+31,5 гр.) перекрыт второй день подряд», — рассказал Колесов в своём телеграм-канале.



Вчера, 1 июля, по его данным, воздух в Петербурге прогрелся до 31,9 градуса.



С воскресенья, как ожидается, жара начнет понемногу слабеть. На небе появится больше облаков, могут пройти небольшие дожди. В Ленинградской области местами возможны ливни и грозы.

