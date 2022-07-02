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    Новый рекорд жары в Петербурге. Такого в этот день не было больше 10 лет

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    Жара в Петербурге снова поставила рекорд. Об этом сообщил 2 июля главный синоптик города Александр Колесов.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб
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    «Температура воздуха в Санкт-Петербурге сегодня повышалась до +31,8 гр., сейчас уже ниже. Поэтому рекорд 2011 года (+31,5 гр.) перекрыт второй день подряд», — рассказал Колесов в своём телеграм-канале.

    Вчера, 1 июля, по его данным, воздух в Петербурге прогрелся до 31,9 градуса.

    С воскресенья, как ожидается, жара начнет понемногу слабеть. На небе появится больше облаков, могут пройти небольшие дожди. В Ленинградской области местами возможны ливни и грозы.

    Фото: Антон Кубышкин / Грибы и Грибники СПб

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