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    Дожить до воскресенья. Жара в Петербурге может поставить рекорд

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    В субботу в Петербурге может стать ещё жарче, чем в пятницу. Чуть легче станет в воскресенье: в небе появятся облака, и может пройти небольшой дождь.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 июля осадков не ожидается, ветер умеренный. Воздух прогреется до 29–31 градуса.

    «Сегодня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать антициклон. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурный фон будет существенно выше нормы. <...> Высока вероятность того, что сегодня в городе на Неве будет обновлён очередной, второй подряд, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Пока он составляет +31,5 градуса и установлен в 2011 году», — сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус..

    По его словам, температура может достичь 32 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    В воскресенье 30 градусов уже не будет, обещает СЗ УГМС. Днём 27–29, местами кратковременный дождь.

    Вчера, 1 июля, в Петербурге зафиксировали рекордные 31,9 градуса.

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