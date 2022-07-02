«Все резко становятся голые». «Фонтанка» осмотрела отдыхающих и нашла тех, кому хочется погорячее

Утром пробки, днём пляж, вечером... Показываем, как проводили время тысячи петербуржцев, которым жарким утром удалось вырваться из города. Или хотя бы из дома.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пляж ресторана около озера Большое Симагинское (Красавица), что неподалёку от Зеленогорска, показывает с высоты птичьего полёта читатель «Фонтанки» Александр.



читатель «Фонтанки» Александр

На пляже в поселке Пески, Невская Дубровка, кому-то хочется погорячее: в палатке устраивают баню. «Только что за вениками в лес ходили», — рассказывает читательница «Фонтанки» Алёна.



Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Фото: читательница «Фонтанки» Алёна Поделиться Поделиться





На пляже «Жемчужный» у «Балтийской жемчужины» довольно грязно.

Фото: Анастасия Коренькова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Коренькова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Коренькова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Коренькова / «Фонтанка.ру» Фото: Анастасия Коренькова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На нудистском пляже в Сестрорецке нет ни раздевалок, ни туалетов, ни душа, и вообще непонятно, что заходишь на него: просто все резко становятся голые. «Вода с тиной, а люди не любят, когда достают телефон рядом. На 20 мужчин одна женщина. Делают массаж за забором. Не берут играть в волейбол, пока ты одет. Пришлось раздеться», — рассказывает корреспондент «Фонтанки».



Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Фото: Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На пляже в Репино проводят время более традиционно. Из нововведений последних лет — SUP.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А кто-то готовится к фестивалю «Фонтанка SUP» дома.



Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» А потом была тренировка на воде. Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Найти свободное от людей место у водоёмов в эти выходные сложно. Но избранным счастливчикам удаётся, например на Ладоге в Приозерском районе.



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Жара в Северной столице 2 июля поставила рекорд второй раз подряд, побив показатель 2011 года: температура повышалась до 31,8 градуса. Вчера главный синоптик города советовал провести выходные на природе, и многие этому совету последовали, отстояв в многокилометровых пробках.

