«Все резко становятся голые». «Фонтанка» осмотрела отдыхающих и нашла тех, кому хочется погорячее

Утром пробки, днём пляж, вечером... Показываем, как проводили время тысячи петербуржцев, которым жарким утром удалось вырваться из города. Или хотя бы из дома.
Пляж ресторана около озера Большое Симагинское (Красавица), что неподалёку от Зеленогорска, показывает с высоты птичьего полёта читатель «Фонтанки» Александр.
читатель «Фонтанки» Александр
На пляже в поселке Пески, Невская Дубровка, кому-то хочется погорячее: в палатке устраивают баню. «Только что за вениками в лес ходили», — рассказывает читательница «Фонтанки» Алёна.
На пляже «Жемчужный» у «Балтийской жемчужины» довольно грязно.
На нудистском пляже в Сестрорецке нет ни раздевалок, ни туалетов, ни душа, и вообще непонятно, что заходишь на него: просто все резко становятся голые. «Вода с тиной, а люди не любят, когда достают телефон рядом. На 20 мужчин одна женщина. Делают массаж за забором. Не берут играть в волейбол, пока ты одет. Пришлось раздеться», — рассказывает корреспондент «Фонтанки».
На пляже в Репино проводят время более традиционно. Из нововведений последних лет — SUP.
А кто-то готовится к фестивалю «Фонтанка SUP» дома.
Найти свободное от людей место у водоёмов в эти выходные сложно. Но избранным счастливчикам удаётся, например на Ладоге в Приозерском районе.
Жара в Северной столице 2 июля поставила рекорд второй раз подряд, побив показатель 2011 года: температура повышалась до 31,8 градуса. Вчера главный синоптик города советовал провести выходные на природе, и многие этому совету последовали, отстояв в многокилометровых пробках.