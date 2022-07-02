Движение по ЗСД затормозили типичные «догонялки». Пробка — уже почти 10 км

Пробки на выезде из Петербурга сохраняются до середины дня. И за последние три часа даже выросли.
На севере ЗСД, где произошло ДТП, затор днём 2 июля растянулся почти на 10 км. Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», столкнулись попутные машины, повреждения у них не очень сильные.
Стало плотнее на Выборгском шоссе у пересечения с КАД. В 4-километровой пробке на КАД перед съездом на трассу «Сортавала» пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП.
Пробка на Краснофлотском шоссе растянулась почти на 7 километров.
Жара гонит петербуржцев за город. Даже главный синоптик советовал провести выходные на природе. Температура сегодня может поставить рекорд.