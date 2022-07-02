    Пробки

    2/10

    usd53.77eur56.36
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Движение по ЗСД затормозили типичные «догонялки». Пробка — уже почти 10 км

    4557
    обсудить

    Пробки на выезде из Петербурга сохраняются до середины дня. И за последние три часа даже выросли.

    ПоделитьсяПоделиться

    На севере ЗСД, где произошло ДТП, затор днём 2 июля растянулся почти на 10 км. Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», столкнулись попутные машины, повреждения у них не очень сильные.

    Стало плотнее на Выборгском шоссе у пересечения с КАД. В 4-километровой пробке на КАД перед съездом на трассу «Сортавала» пользователи «Яндекс.Карт» отметили ДТП.

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробка на Краснофлотском шоссе растянулась почти на 7 километров.

    ПоделитьсяПоделиться

    Жара гонит петербуржцев за город. Даже главный синоптик советовал провести выходные на природе. Температура сегодня может поставить рекорд.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close