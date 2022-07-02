    Пробки

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    Автомобилисты рванули от городской жары на север. На ЗСД пробка — 5 км

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    Желающих выехать из Петербурга много не только в электричках, но и на дорогах.

    Фото: Коллаж/скриншот страницы сервиса Google.Maps
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    Самые значительные автомобильные пробки, судя по «Яндекс.Картам», утром 2 июля образовались в северных направлениях: на Приморском, Выборгском, Токсовском шоссе, на проспекте Энгельса и «Сортавале», на КАД перед съездом на «Сортавалу», на Дороге жизни и даже на ЗСД. Пробку на платной магистрали «Яндекс» оценивает примерно в 5 километров, пользователи сервиса отметили там ДТП.

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    О ДТП на Приморском шоссе, собирающем затор, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    Мурманское шоссе стоит при выезде из города, Московское — на подъезде к реке Ижоре (очевидцы отметили там ДТП), пробка наблюдается на участке Краснофлотского шоссе от КАД до Большой Ижоры.

    Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначили дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, на вокзале утром толпы людей.

    Температура в Петербурге сегодня растёт, может быть поставлен рекорд. Главный синоптик советовал провести выходные на природе, где жару переносить легче.

    Фото: Коллаж/скриншот страницы сервиса Google.Maps
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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