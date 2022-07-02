Автомобилисты рванули от городской жары на север. На ЗСД пробка — 5 км

Желающих выехать из Петербурга много не только в электричках, но и на дорогах.

Самые значительные автомобильные пробки, судя по «Яндекс.Картам», утром 2 июля образовались в северных направлениях: на Приморском, Выборгском, Токсовском шоссе, на проспекте Энгельса и «Сортавале», на КАД перед съездом на «Сортавалу», на Дороге жизни и даже на ЗСД. Пробку на платной магистрали «Яндекс» оценивает примерно в 5 километров, пользователи сервиса отметили там ДТП.

О ДТП на Приморском шоссе, собирающем затор, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Мурманское шоссе стоит при выезде из города, Московское — на подъезде к реке Ижоре (очевидцы отметили там ДТП), пробка наблюдается на участке Краснофлотского шоссе от КАД до Большой Ижоры.



Комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначили дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала, на вокзале утром толпы людей.



Температура в Петербурге сегодня растёт, может быть поставлен рекорд. Главный синоптик советовал провести выходные на природе, где жару переносить легче.

