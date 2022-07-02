Ужаснитесь толпам на Финляндском вокзале. Электричек стало больше, а вокзалов — нет

Вагончик тронется, перрон останется. Петербуржцы последовали совету главного синоптика Александра Колесова и бегут из города.
Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»
Вот так выглядит Финляндский вокзал около 11:30 в субботу, 2 июля.
«Фонтанка» писала, что комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначили дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала. Чтобы избежать очередей в кассы, пассажирам рекомендуют покупать билеты на электрички онлайн.
Температура в Петербурге сегодня растёт, может быть поставлен рекорд. Главный синоптик советовал провести выходные на природе, где жару переносить легче.