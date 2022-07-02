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    Ужаснитесь толпам на Финляндском вокзале. Электричек стало больше, а вокзалов — нет

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    Вагончик тронется, перрон останется. Петербуржцы последовали совету главного синоптика Александра Колесова и бегут из города.

    Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

    Вот так выглядит Финляндский вокзал около 11:30 в субботу, 2 июля.

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    «Фонтанка» писала, что комитет по транспорту и АО «СЗППК» назначили дополнительные электропоезда с Финляндского вокзала. Чтобы избежать очередей в кассы, пассажирам рекомендуют покупать билеты на электрички онлайн.

    Температура в Петербурге сегодня растёт, может быть поставлен рекорд. Главный синоптик советовал провести выходные на природе, где жару переносить легче.

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