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    «Бегите из города, особенно в субботу». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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    Над Петербургом прогревается антициклон, поэтому в городе становится жарче. В пятницу и субботу могут быть побиты температурные рекорды. Об этом 1 июля рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    По прогнозу синоптика, в пятницу ожидается до +31 градуса, а в субботу — до +33 градусов. Кратковременные дожди могут пройти в воскресенье, 3 июля, однако они не повлияют сильно на ситуацию. «Всё ещё будет жарко, но уже до +30 градусов», — уточнил он.

    «Бегите из города, особенно в субботу», — дал совет петербуржцам главный синоптик города Колесов.

    Понижение температуры, по его словам, ожидается только на следующей неделе.

    В пятницу, 1 июля, в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары.

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