«Бегите из города, особенно в субботу». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

Над Петербургом прогревается антициклон, поэтому в городе становится жарче. В пятницу и субботу могут быть побиты температурные рекорды. Об этом 1 июля рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.



По прогнозу синоптика, в пятницу ожидается до +31 градуса, а в субботу — до +33 градусов. Кратковременные дожди могут пройти в воскресенье, 3 июля, однако они не повлияют сильно на ситуацию. «Всё ещё будет жарко, но уже до +30 градусов», — уточнил он.

