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    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

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    Второй, «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге и Ленинградской области объявили на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.

    Предупреждение действует в пятницу с 13:00 до 18:00 часов, когда ожидается повышение температуры до +31 градуса.

    Петербуржцев просят соблюдать осторожность.

    Сегодня погода в Санкт-Петербурге близка к суточному рекорду, рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в пятницу прогреется до 30–32 градусов тепла.

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