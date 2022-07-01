В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

Второй, «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге и Ленинградской области объявили на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр.



Предупреждение действует в пятницу с 13:00 до 18:00 часов, когда ожидается повышение температуры до +31 градуса.



Петербуржцев просят соблюдать осторожность.



Сегодня погода в Санкт-Петербурге близка к суточному рекорду, рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в пятницу прогреется до 30–32 градусов тепла.

