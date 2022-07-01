    Пробки

    4/10

    usd52.51eur54.64
    Как получить шенгенЧто изменится с 1-го июляКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Жарко. Петербург близок к температурному рекорду

    5518
    обсудить

    Над Санкт-Петербургом в пятницу, 1 июля, ситуация в атмосфере находится под управлением антициклона — погода будет жаркой, малооблачной и приблизится к суточному рекорду этого дня.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Температура воздуха 30–32 градуса тепла. Ветер северо-западный, 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    «В субботу вновь жарко и без дождей», — поделился предварительным прогнозом уже на следующий день Леус.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close