Жарко. Петербург близок к температурному рекорду

Над Санкт-Петербургом в пятницу, 1 июля, ситуация в атмосфере находится под управлением антициклона — погода будет жаркой, малооблачной и приблизится к суточному рекорду этого дня.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха 30–32 градуса тепла. Ветер северо-западный, 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.
«В субботу вновь жарко и без дождей», — поделился предварительным прогнозом уже на следующий день Леус.