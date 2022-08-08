Беглов: Эпидемическая ситуация в Петербурге ухудшается, маски рекомендованы

Ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшается — нужно ревакцинироваться, заявил губернатор Александр Беглов.
«Эпидемическая ситуация ухудшается, — сказал Беглов 8 августа в традиционном радиообращении. — Призываю пройти ревакцинацию всех, кто делал укол или болел коронавирусом полгода назад и более. Вакцина — единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни».
Если в конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 до 3 тысяч человек за сутки, то теперь темпы выросли почти вдвое.
«Хочу напомнить, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения защитных масок. Их использование в общественном транспорте и закрытых помещениях существенно снижает риск заражения», — отметил Беглов.
За последние сутки в Петербурге выявили 2 642 новых случая COVID-19. Заболеваемость продолжает расти.