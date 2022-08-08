Беглов: Эпидемическая ситуация в Петербурге ухудшается, маски рекомендованы

Ситуация с коронавирусом в Петербурге ухудшается — нужно ревакцинироваться, заявил губернатор Александр Беглов.



«Эпидемическая ситуация ухудшается, — сказал Беглов 8 августа в традиционном радиообращении. — Призываю пройти ревакцинацию всех, кто делал укол или болел коронавирусом полгода назад и более. Вакцина — единственный проверенный способ снизить вероятность тяжелого течения болезни».



Если в конце июля вакцину в Петербурге получали от 1 до 3 тысяч человек за сутки, то теперь темпы выросли почти вдвое.

