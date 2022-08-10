7 симптомов «кентавра» — показываем в одной картинке, как опознать новый вид омикрона

Сейчас в стране ухудшается эпидобстановка — во многих регионах заболеваемость коронавирусной инфекцией растет Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





С начала августа в России заметен ежедневно фиксируемый рост заражений коронавирусной инфекцией: 8 августа было более 18 тысяч случаев за сутки. Распространяются сразу несколько относительно новых вариантов омикрона — BA.4, BA.5 и BA.2.75. Последний неофициально называют «кентавр». Каждый из них, как и предыдущие варианты ковида, похож по симптоматике на ОРВИ. При этом врачи выделяют те симптомы, которые сейчас встречаются чаще всего.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков на первое место ставит боль в горле, далее идут кашель и невысокая температура.



Главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что сейчас диапазон симптомов меняется: сегодня данные исследований, проведенных в Великобритании, также показывают, что боль в горле является наиболее распространенным признаком коронавирусной инфекции: — При этом симптомы, характерные для предыдущих штаммов, опустились в рейтинге ниже — это лихорадка, потеря и изменение обоняния, вкуса. И считается, что, если нет возможности тестирования, мы должны сразу же предположить, что это ковид, а не какая-то летняя простуда.



По словам Татьяны Овсянниковой, в списке наиболее встречаемых симптомов ковида также есть головная боль, заложенность носа, кашель без мокроты и с мокротой, насморк, чиханье.



Эти симптомы похожи и на другие варианты и штаммы ковида, и на привычную ОРВИ, поэтому нужно при любом проявлении обращаться к врачу, изолироваться, чтобы никого не заразить Фото: Юрий Орлов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Далее в списке идут повышенная утомляемость, боли в мышцах, головокружение, увеличение шейных лимфоузлов, болезненное ощущение в глазах, боль в ухе.

Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что у новых вариантов симптоматика всё равно сходна с омикроном, и обращает внимание также на такие симптомы, как першение в горле, осиплость голоса, головокружение, «не своя голова», заложенный нос.



— Также остаются выраженная слабость, ломота, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов, потливость. Инфекционисты указывают, что может вернуться симптоматика аносмии (потери обоняния), — резюмирует Ольга Филоненко.

Ранее мы рассказывали о том, что вирусологи ждут в августе волну ковида и рост госпитализаций по всей стране.

Какова ситуация с коронавирусом на Южном Урале

В Челябинской области за две недели прирост заболевших коронавирусом увеличился вдвое. Эпидемиолог рассказал, чего южноуральцам ждать дальше. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски. В региональном правительстве сообщили, вернут ли ковидные ограничения.



За прошедшие сутки на Южном Урале выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом, в том числе у 10 школьников. С начала пандемии зарегистрировано 340 307 заболевших. За день выписаны 218 человек. Всего выздоровели 329 088 пациентов. Больных ковидом на данный момент — 2063, сообщили в Минздраве.

Умер еще 1 человек — непосредственно от COVID-19.

К 9 августа с начала пандемии в Челябинской области скончались 9115 пациентов с COVID-19. Из них от осложнений коронавируса — 7853, еще 1262 — от других тяжелых заболеваний, инфекция у них была сопутствующей.

