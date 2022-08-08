Как новый ураганный ковид «пробил» пять моих прививок

Через два дня после отпуска в Европе внезапно проснулся посреди ночи от жара, а в горле — как стекла насыпали. Обе ноздри заложило, вода стала на вкус отдавать химией, еда вообще вкусов лишилась... «Вот тебе и пять прививок», — подумал я. Симптомы нового ковида разыгрывались как по инструкции. Коллегу и подругу накрыло так же. Тесты у всех отрицательные. «Фонтанка» рассказывает про коварный штамм, которым этим летом болеют все.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 60%. В Петербурге теперь фиксируют больше 2 600 случаев за сутки — как в марте, на спаде «омикрона», и с каждым днём город всё ближе к тем рекордам.



Но свою болезнь я привез из-за границы. Обратный путь из Амстердама провел в сплошных толпах: очереди в аэропортах, несколько часов в забитом автобусе. Все везде без масок и дистанции. Понадеялся на две двойные дозы «Спутника» и «Пфайзер» в организме, которым и года нет. Но новой заразе, похоже, всё равно.

Дальше как по нотам: ужасная усталость — тяжело было даже смотреть в экран телефона, а глаза болели и слезились. Боль в горле и голове, кашель, ломота в суставах, насморк, потливость, и все это на фоне относительно невысокой температуры. Пик прошёл за три дня, и потом как рукой сняло — резко на поправку. Только время от времени без причины бросает то в жар, то в холод. Сданный под конец ПЦР-тест оказался чистым. Хотя изменение запахов и вкусов ошибиться не дадут.



У коллеги Алины такие же ураганные темпы болезни — в прошлую среду начался сухой кашель, и температура к вечеру скакнула к 38. В четверг упала до 37,2, но начался адский насморк. А в пятницу уже остались лишь простудные симптомы без температуры. В анамнезе у нее свежайшая, трехнедельная, прививка «Спутником». Тест тоже отрицательный.

Вызванные врачи по-прежнему приносят «арбидолы» и рекомендуют обильно пить и принимать жаропонижающее. Говорят, что, если состояние будет держаться дольше пяти дней, нужен новый осмотр. Если начнет улучшаться — к 8-му дню можно и работать.



Хуже всех пришлось подруге, которая ездила со мной. У неё болезнь началась через день после меня. А новый ковид наложился на традиционную августовскую сезонную аллергию на пыльцу. В итоге глубинный кашель, острый ринофарингит — привычные симптомы как будто стали в два раза сильнее. Ничего не помогало, пришлось обратиться в больницу за помощью врачей. По их словам, ситуация, когда ковид накладывается на аллергию, — явление не редкое и опасное. Аллергики в группе риска и в случае нового резкого ухудшения рекомендовали вызывать скорую.



Глава комздрава Дмитрий Лисовец заявил, что уже 10 тысяч петербуржцев слегли с коронавирусом, а с ОРВИ и пневмониями — все 20. Снова сотнями разворачиваются койки и перепрофилируются больницы. Пик шестой волны, если вы их еще считаете, ожидается экспертами к концу августа. Но скорее может подвинуться дальше, ведь в сентябре в школы вернутся дети, их родители выйдут из отпусков, а пенсионеры вернутся с дач.

Ковид циркулирирует всё интенсивнее потому, что коллективнного иммунитета почти не осталось — по России он упал ниже 10%, в Петербурге — со 100% до 12,7%, в Ленобласти вообще находится на уровне 3,1%, а значит, у многих переболевших и вакцинированных просто не осталось достаточного числа антител. Всё будет как в первый раз.



Дмитрий Лисовец пытается мотивировать петербуржцев ревакцинироваться. Сам прошел повторную вакцинацию и провел выездную в своём комитете 5 августа.

«Сейчас, в период очередного эпидподъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы уделяем особое внимание ревакцинации горожан. Мы видим, как выросли темпы (заболеваемости) за прошедшие две недели. Поэтому призываем всех, кто прививался или болел более полугода назад, также прийти в пункты вакцинации», — заявил чиновник.

Но темпы по-прежнему скромные.



Илья Казаков, «Фонтанка»

