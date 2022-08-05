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    COVID-19

    Коллективный иммунитет к COVID-19 в России упал ниже 10%

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    Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю. Такие данные в пятницу, 5 августа, приводит портал «Стопкоронавирус.рф».

    Отметим, что в Петербурге данный показатель сейчас немного выше — 12,7%. А вот в Ленобласти коллективный иммунитет вообще находится на уровне 3,1%. Москва также не может похвастаться хорошими цифрами — лишь 3,4%.

    При этом, как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией, вакцинация первым компонентом в РФ проведена 94,2 миллиона раз, а двумя — 89,2 миллиона раз.

    О том, какие меры могут принять власти на фоне очередной волны заболеваемости, читайте в нашем материале.

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