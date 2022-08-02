Вам пожестче? Какие меры предпримет Петербург на фоне роста коронавируса

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Поделиться Поделиться





На фоне роста заболеваемости власти Петербурга задумались о введении ковидных ограничений. Горожан просят надеть маски по-хорошему, чтобы не пришлось закрывать по-плохому. Бизнес играет на упреждение и просит вернуть обязательную вакцинацию.

О том, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге становится напряженной, заявила накануне глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Так, за последнюю неделю число выявленных случаев выросло в два раза (9 768 против 4 943 за предыдущий период), число госпитализаций выросло в полтора раза (693 против 469 на позапрошлой неделе). Начинают заполняться ковидные койки: на 2 августа в стационарах находятся 1 159 человек. По мере роста госпитализаций власти города перепрофилируют больницы под работу с коронавирусными пациентами.



По мнению властей, заболеваемость растет, поскольку горожане расслабились.

Коллективный иммунитет в Петербурге рухнул до 16%, а петербуржцы пренебрегают правилами безопасности, к примеру перестали носить маски, как только это перестало быть обязательным.

Будем ужесточать?

Петербуржцам уже пригрозили ужесточением ковидного режима. Пока о закрытиях речь не идет: в фокусе внимания возвращение масочного режима и возобновление прививочной кампании.

«Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии. Вакцинация и ревакцинация — это реальный шанс снизить риски», — заявил губернатор Александр Беглов.



«Если никто не будет носить маски, а ситуация будет развиваться такими же темпами, то, конечно, будут введены эти ограничения. Какими же вариантами правительство города должно бороться с распространением инфекции?» — заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Будет наблюдаться несколько показателей. Когда ситуация будет усугубляться значительно, то тогда будет приниматься решение с правительством города о введении ограничительных мер», — сказала Наталия Башкетова.

Актуальная редакция коронавирусного 121-го постановления действует до конца августа, однако собеседники «Фонтанки», близкие к городскому правительству, не исключают, что коррективы могут быть внесены и раньше этого срока, если возникнет такая необходимость.



В комитете по здравоохранению не стали называть конкретные параметры заболеваемости и госпитализации, при которых считают целесообразным вводить ограничения, подчеркнув, что «показатели оцениваются в сумме». Также в ведомстве отметили, что город готов развернуть 12 тыс. ковидных коек, тогда как сейчас их 1 479.



Больницам — маски

Тем временем ковидный режим уже начал ужесточаться в больницах. По информации «Фонтанки», главы районов, в чьем ведении находятся поликлиники, а также руководители городских больниц получили письмо от комздрава, в котором их просят обеспечить «строгое соблюдение противоэпидемического режима», включая масочный режим для всего персонала и пациентов, измерение температуры посетителям и так далее. Выполнять эти правила начали и частные клиники, к примеру «Капитал Полис», обратили внимание читатели «Фонтанки».



Также больницы начинают вводить ограничения на допуск посетителей, чтобы избежать заносов инфекции, рассказали в комздраве. Например, Клиническая ревматологическая больница №25 пускает посетителей только со справкой о вакцинации или перенесенном заболевании. Покровская больница уже с неделю не пускает никого, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми больными. Детская больница Раухфуса ввела ограничение — один посетитель на одного больного.

Введение ковидных ограничений в школах и обязательная вакцинация для педагогов, по данным «Фонтанки», пока не обсуждались: городские власти ждут позицию Роспотребнадзора. Вероятно, какая-то ясность может наступить после 25 августа, когда пройдет городской педагогический совет.



Бизнесу — вакцинацию

Но бизнес решил действовать на опережение и просит Роспотребнадзор и Смольный вернуть требование об обязательной вакцинации. Как стало известно «Фонтанке», петербургское отделение «Деловой России» планирует в ближайшее время обратиться к властям города с просьбой стимулировать вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников городских предприятий.



«Речь о введении требования, чтобы к определенной дате 80% сотрудников имели QR-код либо о вакцинации, или о перенесенном заболевании, или медотвод», — пояснил глава комитета ассоциации по общественному питанию среди МСП Максим Жуков. Это позволит снизить скорость распространения и дать возможность пройти новую волну пандемии без потерь, пояснил он. По словам предпринимателя, речь идет о тех же отраслях, для которых требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников было установлено в 2021 году, то есть о торговле, общепите, строительстве, транспорте, промышленности, а также о медработниках, работниках сферы образования и госслужащих.



Дарья Ветрова, региональный представитель Российского совета торговых центров и генеральный директор ТК «Невский центр», подтвердила, что инициатива об обязательной вакцинации «обсуждается членами «Деловой России» и бизнес-сообществом». «Мы в целом поддерживаем данное предложение, так как своевременная вакцинация способствует снижению количества заболевших, что, в свою очередь, позволяет исключить введение существенных ограничений в отношении бизнеса», — отметила она.

Как пояснил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» и депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов, предложения по стимулированию работников разных отраслей делать прививки от коронавирусной инфекции планируется направить как в правительство города, так и Роспотребнадзор. Цель — «повышение уровня коллективного иммунитета до момента наступления сезонной волны заболеваемости и недопущение дальнейших ограничений деятельности городского бизнеса», — отметил он.

Впрочем, другая часть бизнеса настаивает, что вакцинацию нужно вводить не избирательно, а для всех. «Мы будем, как и в прошлый раз, настаивать на том, чтобы это требование было распространено на все отрасли и сферы деятельности», — отметил глава объединения RestoGR Александр Ружинский. При этом участники рынка выступают против любых ограничений на режимы работы предприятий и доступ гостей. «Отрасль не успела опомниться от ковидного кошмара, как пришли новые заботы — с импортозамещением, отсутствием привычных продуктов и падением покупательской способности», — прокомментировал он.



Фитнес-центры пока не готовы поддержать обязательную вакцинацию персонала, равно как и не планируют добровольно вводить у себя масочный режим. «Сами мы не будем. Будем наблюдать», — прокомментировала представитель ассоциации операторов фитнес-индустрии в Петербурге и Ленобласти Наталья Борулько.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

