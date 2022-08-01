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    COVID-19

    Комздрав: Если в Петербурге никто не будет носить маски, то введут новые ограничения

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    Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению Смольного обозначили, при каких условиях будут настаивать на ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге.

    «Чтобы не вводились новые коронавирусные ограничения, нужно, чтобы люди серьезно относились к своему здоровью и здоровью своих близких», — заявила руководитель петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    «Мы будем мониторить (ситуацию с коронавирусом в Петербурге. — Прим. ред.). Будет наблюдаться несколько показателей. Когда ситуация будет усугубляться значительно, то тогда будет приниматься решение с правительством города о введении ограничительных мер», — сказала Башкетова 1 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Если горожане не будут соблюдать масочный режим — ограничения будут ужесточать.

    «Если никто не будет носить маски, а ситуация будет развиваться такими же темпами, то, конечно, будут введены эти ограничения. Какими же вариантами правительство города должно бороться с распространением инфекции? При пренебрежении мерами безопасности никаких коек не хватит», — добавил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    О росте заболеваемости в Петербурге заявил и губернатор Александр Беглов, рассказал он и о возвращении масок и других ограничений из-за новой волны COVID-19.

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