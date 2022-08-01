Комздрав: Если в Петербурге никто не будет носить маски, то введут новые ограничения

Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению Смольного обозначили, при каких условиях будут настаивать на ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге.
«Чтобы не вводились новые коронавирусные ограничения, нужно, чтобы люди серьезно относились к своему здоровью и здоровью своих близких», — заявила руководитель петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
«Мы будем мониторить (ситуацию с коронавирусом в Петербурге. — Прим. ред.). Будет наблюдаться несколько показателей. Когда ситуация будет усугубляться значительно, то тогда будет приниматься решение с правительством города о введении ограничительных мер», — сказала Башкетова 1 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».
Если горожане не будут соблюдать масочный режим — ограничения будут ужесточать.
«Если никто не будет носить маски, а ситуация будет развиваться такими же темпами, то, конечно, будут введены эти ограничения. Какими же вариантами правительство города должно бороться с распространением инфекции? При пренебрежении мерами безопасности никаких коек не хватит», — добавил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.