Губернатор Петербурга высказался про возвращение масок и других ограничений из-за новой волны COVID-19

«У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга. Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса, — отметил Беглов 1 августа в своем традиционном радиообращении. — В последнее время мы видим рост заболеваемости, люди возвращаются из отпусков, во многих регионах сняты все санитарные ограничения, появляются новые штаммы, у ранее переболевших ковидом существенно снизилось количество антител, коллективный иммунитет заметно сократился».

Новая волна коронавируса требует ревакцинации, ведь никто не хочет возвращения масок и ковидных ограничений, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам градоначальника, в этих обстоятельствах ревакцинацию важно пройти всем, у кого нет противопоказаний.

«Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии. Вакцинация и ревакцинация — это реальный шанс снизить риски», — подчеркнул Беглов.

Как писала «Фонтанка», по состоянию на 1 августа суточная госпитализация с ковидом в России увеличилась на треть. В Петербурге — больше 1700 заболевших за сутки.