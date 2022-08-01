    Пробки

    4/10

    usd62.05eur63.25
    Что происходит в СербииFan-id и футбол - кто лишний?Валюту не снять еще полгодаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Губернатор Петербурга высказался про возвращение масок и других ограничений из-за новой волны COVID-19

    13083
    24 комментария

    Новая волна коронавируса требует ревакцинации, ведь никто не хочет возвращения масок и ковидных ограничений, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга. Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса, — отметил Беглов 1 августа в своем традиционном радиообращении. — В последнее время мы видим рост заболеваемости, люди возвращаются из отпусков, во многих регионах сняты все санитарные ограничения, появляются новые штаммы, у ранее переболевших ковидом существенно снизилось количество антител, коллективный иммунитет заметно сократился».

    По словам градоначальника, в этих обстоятельствах ревакцинацию важно пройти всем, у кого нет противопоказаний.

    «Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии. Вакцинация и ревакцинация — это реальный шанс снизить риски», — подчеркнул Беглов.

    Как писала «Фонтанка», по состоянию на 1 августа суточная госпитализация с ковидом в России увеличилась на треть. В Петербурге — больше 1700 заболевших за сутки.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ4

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24