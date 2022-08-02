В Петербург возвращается масочный режим. Пока только в медицинских учреждениях

Медицинские организации Петербурга начали возвращать масочный режим для врачей, пациентов и посетителей. Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, такое требование они получили от городских властей. В письме от 21 июля (есть в распоряжении «Фонтанки») комитет по здравоохранению просит руководителей городских медицинских организаций и руководителей районных администраций, в ведении которых находятся районные поликлиники, «на постоянной основе обеспечить строгое соблюдение противоэпидемического режима».

В числе мер — измерение температуры на входе, соблюдение пациентами масочного режима, а также масочный режим для всего персонала, использование респираторов, защитных экранов и перчаток при оказании помощи больным с подозрением на острые респираторные инфекции, разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на острые респираторные инфекции. Меры вводятся в исполнении протокола заседания Оперативного штаба Минздрава РФ от 14 июля, говорится в документе. Ранее о масочном режиме своих пациентов и посетителей предупредили ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России и ряд других медицинских учреждений, обратил внимание Telegram-канал «Ротонда». По словам читателей «Фонтанки», к термометрии и маскам вернулись также некоторые частные клиники, например «Капитал Полис». Еще пару недель назад такого требования не было.

Для самих медработников масочный режим не отменялся: он продолжает действовать по приказу Минздрава от 2020 года, пояснили в комитете по здравоохранению. Кроме того, руководители медицинских учреждений обязаны проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия «вне зависимости от эпидемиологической ситуации». «В условиях подъема заболеваемости маски — одно из таких мероприятий», — прокомментировали в ведомстве. «Что касается посетителей, мы считаем, что родственники больных сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы защитить своих родных от заражения, и должны сами вести себя ответственно», — отметили в ведомстве.