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    COVID-19

    Большая часть жителей Петербурга потеряла иммунитет к коронавирусу

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    Коллективный иммунитет в Петербурге рухнул до 16%, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

    «У нас снизился уровень коллективного иммунитета [к COVID-19] до 16,6%. Петербургу надо сейчас идти вакцинироваться», — сказала она 1 августа в эфире канала «Санкт-Петербург»

    В феврале этого года первый заместитель председателя комздрава Андрей Сарана заявлял о достижении 100% коллективного иммунитета в Петербурге, уточняя, что в это число входят и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался от коронавируса.

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