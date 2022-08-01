Большая часть жителей Петербурга потеряла иммунитет к коронавирусу

Коллективный иммунитет в Петербурге рухнул до 16%, заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.



«У нас снизился уровень коллективного иммунитета [к COVID-19] до 16,6%. Петербургу надо сейчас идти вакцинироваться», — сказала она 1 августа в эфире канала «Санкт-Петербург»



В феврале этого года первый заместитель председателя комздрава Андрей Сарана заявлял о достижении 100% коллективного иммунитета в Петербурге, уточняя, что в это число входят и те, кто переболел, и те, кто вакцинировался от коронавируса.

