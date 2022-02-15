Комздрав: 100% коллективный иммунитет петербуржцев был достигнут еще в декабре

В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили, откуда взялся 100-процентный коллективный иммунитет, о котором было объявлено 15 февраля.



«Согласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего числа жителей города. В Санкт-Петербурге этот показатель на 100% был достигнут еще в декабре 2021 года», — сказали в комздраве.

В Смольном ответили, что показатель коллективного иммунитета на сайте Стопкоронавирус.рф отражает лишь процент выполнения плана по вакцинации, но не учитывает переболевших.