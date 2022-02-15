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Комздрав: 100% коллективный иммунитет петербуржцев был достигнут еще в декабре

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В комитете по здравоохранению Петербурга объяснили, откуда взялся 100-процентный коллективный иммунитет, о котором было объявлено 15 февраля.

«Согласно методике Минздрава РФ, коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего числа жителей города. В Санкт-Петербурге этот показатель на 100% был достигнут еще в декабре 2021 года», — сказали в комздраве.

В Смольном ответили, что показатель коллективного иммунитета на сайте Стопкоронавирус.рф отражает лишь процент выполнения плана по вакцинации, но не учитывает переболевших.

Первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана ранее во вторник заявил, что в Петербурге полностью вакцинированы 3,14 млн человек, включая более 2400 детей. Однако часть привитых и переболевших теряет иммунитет из-за сроков давности.

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