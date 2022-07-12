Из эпицентра шторма: посмотрите, как Петербург накрывала «Зельда»

Главный синоптик Петербурга рассказал, что "Зельда" еще вчера присматривалась к Петербургу. Но обошлось.

«Вот такое мощное конвективное облако подошло к Санкт-Петербургу вчера к началу ночи. Но городу повезло, все опасные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом. Наблюдений там нет, но от локатора ничего не скрыть. Там отмечались интенсивные ливни, град и даже были шквалистые усиления ветра. Град уже показали, на фото сантиметра 3-4 есть.

В Санкт-Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя.

Сейчас затишье и прогрев воздуха до +30 градусов. Но вечером холодный фронт проходит через Ленинградскую область, начиная с южных районов. Все повторяется опять, ливни и грозы, град и шквалы. Конечно, все пойдет локально, и где точно будет не предсказать. Поэтому лучше вечером быть уже дома, а не гулять лишний раз», - написал Александр Колесов в своём Telegram-канале.