Из эпицентра шторма: посмотрите, как Петербург накрывала «Зельда»

«Зельда» накрыла Петербург. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. «Фонтанка» вела трансляцию последствий циклона.
В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных осадков
По прогнозу Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами.
«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.
Туча, которая несет с собой ливни и грозы, добралась до Петербурга. Судя по карте «Яндекс.Погоды», она уже «освежила» Шушары, Московский и Невский районы, слышны и раскаты грома. Сейчас циклон накрывает Курортный район.
Главный синоптик Петербурга рассказал, что "Зельда" еще вчера присматривалась к Петербургу. Но обошлось.
«Вот такое мощное конвективное облако подошло к Санкт-Петербургу вчера к началу ночи. Но городу повезло, все опасные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом. Наблюдений там нет, но от локатора ничего не скрыть. Там отмечались интенсивные ливни, град и даже были шквалистые усиления ветра. Град уже показали, на фото сантиметра 3-4 есть.
В Санкт-Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя.
Сейчас затишье и прогрев воздуха до +30 градусов. Но вечером холодный фронт проходит через Ленинградскую область, начиная с южных районов. Все повторяется опять, ливни и грозы, град и шквалы. Конечно, все пойдет локально, и где точно будет не предсказать. Поэтому лучше вечером быть уже дома, а не гулять лишний раз», - написал Александр Колесов в своём Telegram-канале.
«Зельда» уже в центре Петербурга. Бьют молнии.
Над Невским пролетело как-то быстро
Мариинский театр подобрал правильные слова во время грозы.
Читатели сообщают, что на окраинах грохочет так, как они никогда и не слышали: «как залп ураганов». Трясутся стекла.
В то же время на Петроградской стороне и Васильевском острове приглушенный грохот по всему небу разливается и сверкает периодически. Но ливень сильный уже прошел.
«Зельда» добралась в Курортный район, на подходе к Кронштадту. В центре Петербурга дождь, по прогнозам «Яндекса», должен закончиться в течение двух часов. Но сильного уже нет.
Наш редакционный пёс Маркуша сегодня работает удалённо. Грозы он не боится.
Кот читательницы Ирины встревожен, но сдержан.
Пёс Тоширо очень боится грозы, поэтому \наша читательница находится с ним рядом и постоянно его гладит, говоря, что всё будет хорошо. главное - внимание.
А хомяку вообще всё равно, он «Лунтика» смотрит
Читатели рассказывают, что в ЖК «Полис» на Комендантском молния ударила не в громоотвод на доме, а в дорожку. И она загорелась.
Северо-Западное Управление Росприроднадзора
Роспотребнадзор предупредил, что из-за ливней, обрушившихся на Петербург, на водных объектах города могут появиться радужные разводы и иные следы загрязнений
О случаях загрязнений Росприроднадзор по СЗФО просит сообщать по телефону оперативного дежурного: +7 (921) 987-58- 99.
Еще несколько эффектных фото, как небо выглядело перед грозой
«Гроза прошла над городом, теперь нас некоторое время ждёт дождь с редкими молниями», - сообщают в Telegram-канале энтузиасты, отслеживающие грозы в Петербурге и Ленобласти.
Посмотрите, как пролетала "Зельда"
читатель Борис Смирнов
Тем временем циклон начинает уходить из Петербурга. Во многих местах лишь слегка моросит, или дождь и вовсе уже закончился и небо светлеет.
Посмотрите, как петербуржцы прятались от Зельды в Диво Острове
читательница Милена
Подводя краткие итоги захода «Зельды»- тучи выглядели страшнее, чем оказались на самом деле. Активная фаза длилась минут 15. После чего весь небесный театр улетел куда-то в сторону Финляндии. Но в городе стало свежее и чище. По предварительным данным разрушений нет.
У Горьковской в дождь своя атмосфера.
читательница Милена
И еще несколько фото в разгар шторма и после него от наших читателей.
На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо за внимание!