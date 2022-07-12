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    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

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    Из эпицентра шторма: посмотрите, как Петербург накрывала «Зельда»

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    5 комментариев

    «Зельда» накрыла Петербург. В городе объявлен оранжевый уровень опасности. «Фонтанка» вела трансляцию последствий циклона.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
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    В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных осадков

    По прогнозу Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами.

    «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Туча, которая несет с собой ливни и грозы, добралась до Петербурга. Судя по карте «Яндекс.Погоды», она уже «освежила» Шушары, Московский и Невский районы, слышны и раскаты грома. Сейчас циклон накрывает Курортный район.

    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
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    Главный синоптик Петербурга рассказал, что "Зельда" еще вчера присматривалась к Петербургу. Но обошлось.

    «Вот такое мощное конвективное облако подошло к Санкт-Петербургу вчера к началу ночи. Но городу повезло, все опасные явления прошли немного восточнее, рядом со Шлиссельбургом. Наблюдений там нет, но от локатора ничего не скрыть. Там отмечались интенсивные ливни, град и даже были шквалистые усиления ветра. Град уже показали, на фото сантиметра 3-4 есть.

    В Санкт-Петербурге грозы и ливни прошли по всей территории. На западе в районе Петродворца выпало 10 мм, в центре города от 15 мм, весь восток города в районе 20 мм дождя.

    Сейчас затишье и прогрев воздуха до +30 градусов. Но вечером холодный фронт проходит через Ленинградскую область, начиная с южных районов. Все повторяется опять, ливни и грозы, град и шквалы. Конечно, все пойдет локально, и где точно будет не предсказать. Поэтому лучше вечером быть уже дома, а не гулять лишний раз», - написал Александр Колесов в своём Telegram-канале.

    Фото: Александр Колесов
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    «Зельда» уже в центре Петербурга. Бьют молнии.

    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Над Невским пролетело как-то быстро

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Мариинский театр подобрал правильные слова во время грозы.

    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатели сообщают, что на окраинах грохочет так, как они никогда и не слышали: «как залп ураганов». Трясутся стекла.

    В то же время на Петроградской стороне и Васильевском острове приглушенный грохот по всему небу разливается и сверкает периодически. Но ливень сильный уже прошел.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    «Зельда» добралась в Курортный район, на подходе к Кронштадту. В центре Петербурга дождь, по прогнозам «Яндекса», должен закончиться в течение двух часов. Но сильного уже нет.

    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
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    Наш редакционный пёс Маркуша сегодня работает удалённо. Грозы он не боится.

    Кот читательницы Ирины встревожен, но сдержан.

    Пёс Тоширо очень боится грозы, поэтому \наша читательница находится с ним рядом и постоянно его гладит, говоря, что всё будет хорошо. главное - внимание.

    А хомяку вообще всё равно, он «Лунтика» смотрит

    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатели рассказывают, что в ЖК «Полис» на Комендантском молния ударила не в громоотвод на доме, а в дорожку. И она загорелась.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Северо-Западное Управление Росприроднадзора

    Роспотребнадзор предупредил, что из-за ливней, обрушившихся на Петербург, на водных объектах города могут появиться радужные разводы и иные следы загрязнений

    О случаях загрязнений Росприроднадзор по СЗФО просит сообщать по телефону оперативного дежурного: +7 (921) 987-58- 99.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще несколько эффектных фото, как небо выглядело перед грозой

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    «Гроза прошла над городом, теперь нас некоторое время ждёт дождь с редкими молниями», - сообщают в Telegram-канале энтузиасты, отслеживающие грозы в Петербурге и Ленобласти.

    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Посмотрите, как пролетала "Зельда"

    читатель Борис Смирнов

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Тем временем циклон начинает уходить из Петербурга. Во многих местах лишь слегка моросит, или дождь и вовсе уже закончился и небо светлеет.

    Фото: Яндекс.Погода
    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Посмотрите, как петербуржцы прятались от Зельды в Диво Острове

    читательница Милена

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    Подводя краткие итоги захода «Зельды»- тучи выглядели страшнее, чем оказались на самом деле. Активная фаза длилась минут 15. После чего весь небесный театр улетел куда-то в сторону Финляндии. Но в городе стало свежее и чище. По предварительным данным разрушений нет.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    У Горьковской в дождь своя атмосфера.

    читательница Милена

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    И еще несколько фото в разгар шторма и после него от наших читателей.

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода
    ПоделитьсяПоделиться

    На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо за внимание!

    Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    Фото: Александр Колесов
    Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: скриншот - "Фонтанка"
    Фото: "Яндекс.Погода"
    "Зельда" над Красногвардейским районом.
    "Зельда" над Красногвардейским районом.Фото: Читатель "Фонтанки"
    Фото: Читатели Фонтанки
    Фото: канал Грозы в Санкт-Петербурге и области
    Фото: Яндекс.Погода

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