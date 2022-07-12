«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По прогнозу Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами.

