«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По прогнозу Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами.
«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство
Циклон «Зельда» минувшим вечером устроил в Петербурге световое шоу, молнии били в том числе в Лахта Центр. Грозе предшествовали самые страшные облака — асператусы. В Новгородской области выпал град с пол-ладони.