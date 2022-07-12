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    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

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    В Петербурге объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    По прогнозу Росгидрометцентра, предупреждение будет действовать сегодня с 15 до 23 часов в связи с дождями, ветром и грозами.

    «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», — отмечается в сообщении.

    Циклон «Зельда» минувшим вечером устроил в Петербурге световое шоу, молнии били в том числе в Лахта Центр. Грозе предшествовали самые страшные облака — асператусы. В Новгородской области выпал град с пол-ладони.

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