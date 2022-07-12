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    Самые страшные облака видели в Петербурге перед грозой

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    Утро 12 июля город встречает туманом.

    Фото: Антон Кубышкин
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    Петербуржцы продолжают пополнять «фотоальбом» ночной грозы. Её «открывали» асператусы — облака, которые называют самыми страшными. А утром горожане снова наблюдают туман.

    Асператусы имеют в нижней части волнистые структуры, что при неоднородной толщине и определённом освещении придаёт им устрашающий вид. Их наблюдали даже в центре Петербурга.

    Во время грозы молнии били и с неба на землю, и наоборот снизу вверх, и горизонтально.

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    Утро 12 июля в Петербурге туманное, как и утро понедельника.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    Вчера туман был, видимо, ещё более плотным. Александр начал съёмку в ЖК у Невы в 6:12 и остановил в 9:12, когда туман почти рассеялся.

    Грозу в Петербург принёс циклон Zelda («Зельда»), о котором «Фонтанка» уже писала.

    Фото: Антон Кубышкин
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил

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