Самые страшные облака видели в Петербурге перед грозой

Утро 12 июля город встречает туманом.
Петербуржцы продолжают пополнять «фотоальбом» ночной грозы. Её «открывали» асператусы — облака, которые называют самыми страшными. А утром горожане снова наблюдают туман.
Асператусы имеют в нижней части волнистые структуры, что при неоднородной толщине и определённом освещении придаёт им устрашающий вид. Их наблюдали даже в центре Петербурга.
Во время грозы молнии били и с неба на землю, и наоборот снизу вверх, и горизонтально.
Утро 12 июля в Петербурге туманное, как и утро понедельника.
Вчера туман был, видимо, ещё более плотным. Александр начал съёмку в ЖК у Невы в 6:12 и остановил в 9:12, когда туман почти рассеялся.
Грозу в Петербург принёс циклон Zelda («Зельда»), о котором «Фонтанка» уже писала.