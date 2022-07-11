Zelda дошла до Петербурга и расцвечивает небо молниями

В небе над Петербургом — молнии и раскаты грома. Циклон ZELDA, который несет шквалы и град, добрался до города к вечеру 11 июля.
Фонтанка
Накануне в Петербурге был объявлен желтый уровень из-за грозы и ветра. Прогнозировали, что потенциально опасная погода сохранится до четырех утра 12 июля. Главный синоптик города Александр Колесов предрекал, что это затишье перед бурей.
Как предупреждают синоптики, днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 градуса. Но во второй половине дня с юга будет смещаться холодный фронт, и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23–28 м/с.