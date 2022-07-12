Zelda продолжает световое шоу. Посмотрите, как ярко в Петербурге

Циклон Zelda правит бал в Петербурге. Обещанная буря пронеслась по разным районам города – кое-где и сейчас грохочет и сверкает.
читатель Фонтанки
Снимками ветвистых молний с «Фонтанкой» 11 июля поделились читатели. Гроза разгулялась на Парнасе, в Кушелевке, на Ленинском проспекте и в других местах.
Как предупреждают синоптики, днем 12 июля наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 градуса. Но во второй половине дня с юга будет смещаться холодный фронт, и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23–28 м/с.
читатель Фонтанки Алексей Поляков