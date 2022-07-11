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    Петербург в блокаде туч — это затишье перед бурей. Скоро будет зашкаливать и жара, и ветер

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    Во вторник, 12 июля, жителям Петербурга будет непросто. Погода станет испытанием.

    Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает, что сегодняшнее «тихо и хорошо» — это затишье перед бурей. По его словам, нас ждут шквалы, град и до 31 градуса жары.

    «Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами, местами с градом и усилением ветра до 15–20 м/с. Днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 гр. Но во второй половине дня с юга смещается холодный фронт, и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23–28 м/с», — предупреждает синоптик.

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    Завтрашний день надо пережить, при этом важно следить за предупреждениями Гидрометцентра и МЧС, резюмирует он.

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    Сегодня, 11 июля, в Петербурге тоже ожидаются дожди, но температура комфортная — пока 20–22, максимум 24 градуса. В полдень город на карте «Яндекс.Погоды» выглядит как островок в море.

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