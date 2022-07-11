Петербург в блокаде туч — это затишье перед бурей. Скоро будет зашкаливать и жара, и ветер

Главный синоптик города Александр Колесов предупреждает, что сегодняшнее «тихо и хорошо» — это затишье перед бурей. По его словам, нас ждут шквалы, град и до 31 градуса жары.



«Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона ZELDA, который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. Ночью прохождение теплого фронта через Санкт-Петербург и Ленинградскую область будет сопровождаться ливнями, грозами, местами с градом и усилением ветра до 15–20 м/с. Днем наша территория попадает в теплый сектор, и температура воздуха повысится до +26…+31 гр. Но во второй половине дня с юга смещается холодный фронт, и в нашем регионе складывается классическая летняя ситуация. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23–28 м/с», — предупреждает синоптик.

