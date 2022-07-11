Циклон несёт в Петербург грозы. Готовьтесь к новой волне жары

Утро понедельника в Петербурге солнечное, местами наблюдался туман. А днём небо затянут тучи. Во вторник резко станет теплее.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до сильного. Воздух прогреется до 22–24 градусов.



«Сегодня на метеорологические условия окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

