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    Циклон несёт в Петербург грозы. Готовьтесь к новой волне жары

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    Утро понедельника в Петербурге солнечное, местами наблюдался туман. А днём небо затянут тучи. Во вторник резко станет теплее.

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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля днём возможны кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер слабый, при грозе порывы до сильного. Воздух прогреется до 22–24 градусов.

    «Сегодня на метеорологические условия окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Во вторник погода будет ещё более активной: синоптики обещают ливни, грозы, местами град. И придёт мощная волна тепла — 26–28 градусов. В среду, 13 июля, осадки отступят, и жара немного спадёт.

    Фото: Дорожный инспектор

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