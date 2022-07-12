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    Радуйтесь, что не у нас. Град с пол-ладони выпал в соседней области

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    В Новгородской области 12 июля продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды.

    В Крестецком районе минувшим вечером выпал очень крупный град, некоторые градины достигали в размере половины ладони.

    Местные жители в соцсетях пишут, что в Маловишерском районе на проезжую часть упали деревья и размыло дорогу в Яжелбицах.

    По данным издания «Провинция», пострадавших нет.

    Циклон «Зельда» устроил шоу и в Петербурге: вечером было очень много молний, они били в том числе в Лахта Центр. Грозе предшествовали самые страшные облака — асператусы. Сегодня снова ожидаются ливни, а также град.

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