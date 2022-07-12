Радуйтесь, что не у нас. Град с пол-ладони выпал в соседней области

В Новгородской области 12 июля продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды.
В Крестецком районе минувшим вечером выпал очень крупный град, некоторые градины достигали в размере половины ладони.
Местные жители в соцсетях пишут, что в Маловишерском районе на проезжую часть упали деревья и размыло дорогу в Яжелбицах.
По данным издания «Провинция», пострадавших нет.
Циклон «Зельда» устроил шоу и в Петербурге: вечером было очень много молний, они били в том числе в Лахта Центр. Грозе предшествовали самые страшные облака — асператусы. Сегодня снова ожидаются ливни, а также град.