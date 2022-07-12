«Зельда» обещает Петербургу рекорды: очень сильный ливень, град и стремительная жара

Сегодня в Петербурге ожидается самое тёплое 12 июля за 10 лет наблюдений, температура может превысить климатическую норму на 7 градусов, предупреждает «Яндекс». Причина — «Зельда», которая ночью подарила горожанам асператусы и страшно красивую грозу.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля во второй половине дня вероятны кратковременные дожди, грозы, ливни, местами очень сильный ливень и град. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременное усиление ветра в порывах ночью до сильного, во второй половине дня до очень сильного. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 17–19 градусов, днём составит 28–30.
Синоптическую ситуацию формирует тёплый сектор южного циклона «Зельда», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Не в силах преодолеть сопротивление мощного антициклона, расположившегося над Уралом, «Зельда» продолжит кружить над регионом, медленно смещаясь своим центром к юго-западу. А ближе к вечеру скажется влияние холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами прогремят грозы. В Санкт-Петербурге за день может выпасть до 8–13 мм осадков, по области местами до 18 мм. Температура воздуха +28…+30°, по области +26…+31°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает Леус в своём телеграм-канале.
В среду, 13 июля, по данным СЗ УГМС, дожди могут пройти ночью, а днём уже без осадков и «всего» 23–25 градусов. В четверг же и вовсе 21–23 градуса.
«Зельда» пришла в Петербург накануне и принесла мощную грозу. Ей предшествовали самые страшные облака — асператусы. Было очень много молний, несколько попали в Лахта Центр.
Фонтанка