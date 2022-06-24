Смотрим «Алые паруса» вместе с «Фонтанкой»: Движение на Невском прекращено

Праздник «Алые паруса» можно смотреть по телевизору, где вы увидите впечатляющее шоу, сделанное профессионалами. Но мы нашли для вас необычное. Мы транслируем сигнал супервидовых вебкамер, установленных на Адмиралтействе и в Петропавловской крепости. Вместе с нами вы увидите всю панораму шоу в акватории Невы в самом сердце Петербурга. А комментировать приглашаем в наш телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», где онлайн ведет в прямом смысле ветеран этого движения — Венера Галеева.
Мы начнем текстовую трансляцию ближе к 20:00, когда начнется праздничная программа на Дворцовой. А пока вы можете насладиться видами Петербурга. Ничего не происходит, но зато красиво.
Детальную программу праздника мы публиковали вот здесь. Там же вы найдете все про ограничение движения, работу общественного транспорта и лучшие из возможных точки обзора.