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    Смотрим «Алые паруса» вместе с «Фонтанкой»: Движение на Невском прекращено

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    Праздник «Алые паруса» можно смотреть по телевизору, где вы увидите впечатляющее шоу, сделанное профессионалами. Но мы нашли для вас необычное. Мы транслируем сигнал супервидовых вебкамер, установленных на Адмиралтействе и в Петропавловской крепости. Вместе с нами вы увидите всю панораму шоу в акватории Невы в самом сердце Петербурга. А комментировать приглашаем в наш телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», где онлайн ведет в прямом смысле ветеран этого движения — Венера Галеева.

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    Мы начнем текстовую трансляцию ближе к 20:00, когда начнется праздничная программа на Дворцовой. А пока вы можете насладиться видами Петербурга. Ничего не происходит, но зато красиво.

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    Детальную программу праздника мы публиковали вот здесь. Там же вы найдете все про ограничение движения, работу общественного транспорта и лучшие из возможных точки обзора.

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