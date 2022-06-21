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    На «Алые паруса» метро, автобусы и троллейбус будут возить пассажиров всю ночь

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    Общественный транспорт Петербурга в день проведения праздника выпускников «Алые паруса» будет работать всю ночь. До утра будет открыто метро, ходить автобусы по десяти маршрутам и один троллейбусный маршрут.

    Метрополитен Петербурга с 24 на 25 июня будет работать круглосуточно, сообщает 21 июня пресс-служба подземки. Интервал между поездами составит от 3 до 7 минут. Открыты будут все вестибюли, кроме вестибюля 1 станций «Проспект Ветеранов», «Девяткино», «Дунайская» и «Зенит», вестибюля 2 станций «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект» и «Проспект Славы», наклонного хода станции «Технологический институт — 1» и вестибюлей станций «Площадь Александра Невского — 2» и «Достоевская». С 02:00 до 04:30 25 июня нельзя будет купить проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи, продавать будут только жетоны за наличный расчет. На станции можно будет пройти по жетонам, проездным и банковским картам.

    Возить пассажиров от станций метро с полуночи до 6 часов утра 25 июня будут автобусы маршрутов № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Они будут ходить с интервалом в полчаса. Проезд в автобусах можно будет оплатить наличными, банковскими картами и электронными проездными.

    Также с 00:00 до 06:00 будет ходить троллейбус № 46, добавляют в комитете по транспорту Петербурга. Интервал составит не более 27 минут.

    Напомним, что в этом году праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня. О том, какие ограничения ждут горожан в связи с его проведением, читайте на «Фонтанке».

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