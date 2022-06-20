Перекрывать центр Петербурга из-за «Алых парусов» начнут уже 21 июня — с Дворцового моста

Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» на ближайшие дни изменит схему движения в центре Петербурга. Первые перекрытия стартуют уже вечером 21 июня, предупреждает 20 июня пресс-служба городского комитета по транспорту.
С 20:00 20 июня до 1:00 22 июня будет закрыт для движения Дворцовый мост. Его также перекроют c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня. С 20:00 до 20:35 23 июня и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня закроют движение по Благовещенскому мосту. А с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня перекроют Троицкий.
Движение также будут перекрывать:
- 24 июня с 17:00 до 21:00 — по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади, проезду вдоль Марсова поля, Дворцовой набережной от Троицкого моста до Дворцового моста, набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта и от Невского до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Сенатской площади, Мраморному и Мошкову переулкам, Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки;
- 24 июня с 21:00 до 22:00 — по Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, Миллионной улице от площади Суворова до Дворцовой площади, проезду вдоль Марсова поля, Дворцовой набережной от Троицкого до Дворцового моста, набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Сенатской площади, Мраморному и Мошкову переулкам, Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки, набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта, Кадетской и 1-й линиям В. О. и 2–3-й линиям В. О. от Румянцевской площади до Университетской набережной, Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади, Биржевому проезду, Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной, Таможенному переулку;
- с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня — по Биржевой площади, Английской набережной, Большой Морской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, проезду вдоль Марсова поля, набережной Мойки от Невского проспекта до набережной Лебяжьей канавки, Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовому проезду, Сенатской площади, Мраморному и Мошкову переулкам, Конюшенному переулку от Конюшенной площади к набережной Мойки, 1-й Кадетской линии и 2–3-й линиям В. О. от проезда вдоль Румянцевского сада до Университетской набережной, Университетской набережной от Благовещенского моста до Биржевой площади, Биржевому проезду, Менделеевской линии от Биржевой линии до Университетской набережной, Таможенному переулку, набережной Мойки от Гороховой улицы до Невского проспекта, Каменноостровскому проспекту от улицы Куйбышева до Троицкого моста, Миллионной улице, набережной Лебяжьей канавки, Дворцовой набережной, перекресткам у Троицкого и Благовещенского мостов, набережной Кутузова от Гагаринской улицы до Дворцовой набережной, набережной Лейтенанта Шмидта от 22–23 линий В. О. до Благовещенского моста, площади Труда, Английской набережной, улице Труда.
На участках Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных и Биржевой площади уже сузили проезжую часть. Ограничения продлятся до 20:00 23 июня, а на участке Дворцовой от набережной Зимней канавки до Дворцового моста — до 17:00 24 июня. С 23 по 27 июня будут сужать и другие улицы. Подробно об ограничениях читайте здесь.
До 23:59 20 июня на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до дома 2 по Дворцовой площади также нельзя парковаться. А 24 июня с 00:00 до 23:59 остановку запретят в Мошковом переулке, на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, набережной Лейтенанта Шмидта от 22–23-й линий В. О. до Благовещенского моста, набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки, набережной Мойки от Садовой улицы до Невского проспекта и от Невского к Кирпичному переулку, Суворовской площади, Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту, Большой Морской улице от Гороховой улицы к Невскому проспекту и от Невского к Кирпичному переулку, в проезде вдоль Марсова поля, на Миллионной улице, Английской набережной, четной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы к Невскому, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 7 к Невскому, Сенатской площади, Университетской набережной от Благовещенского моста до Дворцового моста, Гороховой улице от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Малой Морской улице от Невского к Гороховой и Адмиралтейском проспекте.