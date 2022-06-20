Перекрывать центр Петербурга из-за «Алых парусов» начнут уже 21 июня — с Дворцового моста

С 20:00 20 июня до 1:00 22 июня будет закрыт для движения Дворцовый мост . Его также перекроют c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня. С 20:00 до 20:35 23 июня и с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня закроют движение по Благовещенскому мосту . А с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня перекроют Троицкий .

На участках Дворцовой, Адмиралтейской и Университетской набережных и Биржевой площади уже сузили проезжую часть. Ограничения продлятся до 20:00 23 июня, а на участке Дворцовой от набережной Зимней канавки до Дворцового моста — до 17:00 24 июня. С 23 по 27 июня будут сужать и другие улицы. Подробно об ограничениях читайте здесь.

До 23:59 20 июня на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до дома 2 по Дворцовой площади также нельзя парковаться. А 24 июня с 00:00 до 23:59 остановку запретят в Мошковом переулке, на Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, набережной Лейтенанта Шмидта от 22–23-й линий В. О. до Благовещенского моста, набережной Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до набережной Мойки, набережной Мойки от Садовой улицы до Невского проспекта и от Невского к Кирпичному переулку, Суворовской площади, Большой Конюшенной улице от Волынского переулка к Невскому проспекту, Большой Морской улице от Гороховой улицы к Невскому проспекту и от Невского к Кирпичному переулку, в проезде вдоль Марсова поля, на Миллионной улице, Английской набережной, четной стороне набережной Мойки от Гороховой улицы к Невскому, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от дома 7 к Невскому, Сенатской площади, Университетской набережной от Благовещенского моста до Дворцового моста, Гороховой улице от Малой Морской улицы к Адмиралтейскому проспекту, Малой Морской улице от Невского к Гороховой и Адмиралтейском проспекте.