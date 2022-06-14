Петербуржцев предупреждают об ограничениях движения в центре из-за «Алых парусов»

В центре Петербурга ограничат движение транспорта из-за проведения праздника выпускников «Алые паруса». Автомобилистам нужно быть внимательными уже с этой субботы, 18 июня.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с 23:00 18 июня до 23:59 19 июня движение ограничат по адресам: Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.; Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.

с 00:00 20 июня до 20:00 23 июня по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.

23 июня с 20:00 до 20:35 по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.; Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.; перекрестки Университетская наб. — наб. Лейтенанта Шмидта и Английская наб. — пл. Труда — съезды с Благовещенского моста*.

23 июня с 20:35 до 01:10 24 июня по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.; Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.; перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.** 24 июня с 01:10 до 12:00 по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.; Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер.

24 июня 12:00 до 17:00 по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; перекресток Каменноостровский пр. — Петровская наб. в направлении к Дворцовой наб.***; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл.; Дворцовая наб. от Мраморного пер. к Мошкову пер. перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.**

24 июня с 17:00 до 21:00 по адресам: Биржевая пл.; перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.**; Английская наб.; Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.; Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.; проезд вдоль Марсова поля; Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста; наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.; наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки; Адмиралтейская наб.; Адмиралтейский пр.; Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.; Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.; Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.; Дворцовый проезд; Сенатская пл.; Мраморный пер.; Мошков пер.; Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки.

24 июня с 21:00 до 22:00 по адресам: Биржевая пл.; перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.**; Английская наб.; Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.; Миллионная ул. от пл. Суворова до Дворцовой пл.; проезд вдоль Марсова поля; Дворцовая наб. от Троицкого моста до Дворцового моста; наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки; Адмиралтейская наб.; Адмиралтейский пр.; Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.; Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.; Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.; Дворцовый проезд; Сенатская пл.; Мраморный пер.; Мошков пер.; Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки; наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.; Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб. 2–3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.; Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.; Биржевой проезд; Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб.; Таможенный пер.

с 22:00 24 июня до 06:00 25 июня по адресам: Биржевая пл.; перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.**; Английская наб.; Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.; проезд вдоль Марсова поля; наб. р. Мойки от Невского пр. до наб. Лебяжьей канавки; Адмиралтейская наб.; Адмиралтейский пр.; Исаакиевская пл. вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.; Вознесенский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.; Невский пр. от Садовой ул. до Адмиралтейского пр.; Дворцовый проезд; Сенатская пл.; Мраморный пер.; Мошков пер.; Конюшенный пер. от Конюшенной пл. к наб. р. Мойки; Кадетская и 1-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.; 2–3-я линии В.О. от Румянцевской пл. до Университетской наб.; Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.; Биржевой проезд; Менделеевская линия от Биржевой линии до Университетской наб. Таможенный пер.; наб. р. Мойки от Гороховой ул. до Невского пр.; Каменноостровский пр. от ул. Куйбышева до Троицкого моста; Миллионная ул.; наб. Лебяжьей канавки; Дворцовая наб.; перекрестки Каменноостровский пр. — Петровская наб., Дворцовая наб. — съезды с Суворовской пл.***; наб. Кутузова от Гагаринской ул. до Дворцовой наб.; Благовещенский мост; наб. Лейтенанта Шмидта от 22–23-й линий В.О. до Благовещенского моста; пл. Труда; Английская наб.; ул. Труда.

25 июня с 06:00 до 15:00 по адресам: Дворцовая наб. от наб. Зимней канавки к Дворцовому мосту; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста к Черноморскому пер.; Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; перекрестки Университетская наб. — съезды с Дворцового моста Дворцовый проезд — Дворцовая наб. — Адмиралтейская наб.** с 15:00 25 июня до 06:00 27 июня по адресам: Университетская наб. от Менделеевской линии до остановки «Университет»; Биржевая пл.; Адмиралтейская наб. от Дворцового моста до Черноморского пер.; Дворцовая наб. от Дворцового проезда до д. 2 по Дворцовой пл. Благовещенский мост.