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    Смольный определил дату проведения «Алых парусов»

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    3 комментария

    Праздник выпускников школ «Алые паруса» собираются провести в Санкт-Петербурге 24 июня. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликовали 26 апреля на сайте Смольного.

    Как уточняется в документе, на организацию праздника и его трансляцию в прямом эфире планируют потратить почти 35 млн рублей.

    Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

    В прошлом году главный праздник выпускников «Алые паруса» проходил в условиях пандемии коронавируса. Так, вчерашним школьникам не разрешили, как в прошлые годы, пригласить с собой родителей — ребят сопровождали учителя. Чтобы пройти через оцепление в зону праздника, надо было предъявить не только билет, но и защитную маску.

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    Комментарии (3)

    angel of death
    1-е мая не согласовывают? а пьяных подростков согласовывают? =/

    "в Питере *****, пока так.... а бегловская лопата, что и где она гребёт?" ... копирайт Группа Ленинград =Р
    latronaxe
    Пей, ликуй, гуляй, рванина!
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