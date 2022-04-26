Смольный определил дату проведения «Алых парусов»

Праздник выпускников школ «Алые паруса» собираются провести в Санкт-Петербурге 24 июня. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который опубликовали 26 апреля на сайте Смольного.

Как уточняется в документе, на организацию праздника и его трансляцию в прямом эфире планируют потратить почти 35 млн рублей.



Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.



В прошлом году главный праздник выпускников «Алые паруса» проходил в условиях пандемии коронавируса. Так, вчерашним школьникам не разрешили, как в прошлые годы, пригласить с собой родителей — ребят сопровождали учителя. Чтобы пройти через оцепление в зону праздника, надо было предъявить не только билет, но и защитную маску.

