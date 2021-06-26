Фото: автор Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Главный праздник выпускников «Алые паруса», который в прошлом году прошел из-за коронавируса без выпускников, вернулся к привычному формату. Но с поправками на пандемию. Так, вчерашним школьникам не разрешили, как в прошлые годы, пригласить с собой родителей — ребят сопровождали учителя. Чтобы пройти через оцепление в зону праздника, надо было предъявить не только билет, но и защитную маску. Перекупщики вовсю предлагали билеты на «Алые паруса» прямо на Невском по 2900 за штучку. Даже на Зеленом мосту, прямо напротив оцепления из людей в форме, ушлый парень развернул целый веер из билетов.



Полицейских и росгвардейцев в этом году было больше, чем когда-либо за всю историю праздника. Выпускники фотографировались на фоне шеренги парней в летнем камуфляже и с резиновыми дубинками. Парни выглядели ненамного старше тех, кого они пришли охранять, и даже под медицинскими масками было видно, как они улыбаются, попадая в кадр.



У входящих традиционно отбирали любые жидкости, кроме разве что санитайзера. Но прямо на Дворцовой возвышались массивные кубы-паллеты с пол-литровыми бутылками питьевой воды. Что было весьма кстати: жара спала, но прогревшийся за день воздух был неподвижен и прямо-таки осязаем. Бутылки стали едва ли не главной игрушкой вечера: ими перебрасывались, жонглировали, из них поливали друг другу на руки и волосы, чтобы охладиться, а они все не кончались. А вот раздобыть перекус в этот раз было негде. Вдоль Зимнего дворца, как всегда, стояли тележки с хот-догами и даже пахло горячей кукурузой. Рядом на стульчиках сидели продавцы. Но они даже не собирались никому ничего продавать. «Закрыто согласно постановлению № 121 правительства Санкт-Петербурга», — гласила надпись мелом на доске для меню. «Мы за оборудованием следим», — объяснила одна из продавщиц свое присутствие на празднике молодой жизни.

Тем временем Иван Ургант и Дарья Александрова со сцены пошутили про маски и социальную дистанцию, а потом пригласили для напутственного слова «почетного выпускника 1983 года Ленинградского инженерно-строительного института» — губернатора Александра Беглова. Градоначальник вышел на сцену в приподнятом настроении, и даже чубчик в его прическе стремился вертикально вверх. Юные зрители встретили главу города с неожиданным воодушевлением.



«Добрый вечер, наследники! — воскликнул Беглов, и толпа выдала в ответ одобрительный визг. — Рад видеть вас на Дворцовой площади! (Визг) Самый лучший город земли — это… («Пи-и-и-тер!») Самый лучший праздник выпускников — это... («Алые паруса-а-а»!) Вы на Дворцовой. И это — ваша победа! Город выстоит! Россия будет сильной! Праздник состоится!» (Визг) Потом губернатор напомнил выпускникам, что стране нужны их знания и таланты. «Мы уверены, что вы нашу родину, нашу Россию, сделаете еще сильнее!» — сказал он, и выпускники начали, как по команде, скандировать: «Россия! Россия! Россия!» Беглов потянулся к рынде, та брякнула, и в руке губернатора осталась веревочка, за которую полагается дергать язык ритуального колокола. «Звук рынды прозвучал? Прозвучал. А это значит, что наш праздник официально открыт», — выпалила ведущая Дарья Александрова.

«А я вот стою и завидую всем вам, — мечтательно добавил Иван Ургант. — Когда я прощался со школой, единственный человек, который мне напутствие сказал, это был капитан. По Фонтанке шел кораблик, и мы случайно пробкой от шампанского в него попали. И он сказал мне прямо напутствие такое... Я вот в этом направлении пошел... и пришел в Москву».



Развлекательная программа покатилась своим чередом. Ведущие рассказали, что в ближайшую пару часов на празднике будут искать героя нашего времени. Правда, далеко ходить не надо, потому что «герой живет в каждом из вас», кто станет программистом, тиктокером, экологом, врачом или учителем. Группа Dabro пожелала ребятам «ценить каждое мгновение своей жизни». Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль прямо со сцены запустил интернет-приложение проекта «Другое дело». «Это платформа, чтобы начать путь совершенствования этого мира, — объяснил он. — Надо выполнять задания. За это вы будете получать баллы, а баллы можно обменивать на бонусы от наших партнеров — путешествия или стажировки в крупных компаниях».

Артистов для праздника выпускники, как обычно, выбирали сами путем свободного голосования в Интернете. Видимо, Моргенштерну надо сделать какие-то выводы относительно своей преувеличенной популярности, потому что хедлайнером выбрали не его, а Светлану Лободу. В полночь она изобразила вчерашним школьникам «Тропикану-женщину». Niletto вышел на сцену в сопровождении подвешенных на тросах сноубордистов и серферов. CreamSoda спели про «никаких больше вечеринок», а юное дарование Ваня Дмитриенко — про то, что температура 36,6 не является преимуществом, если любимая девушка не отвечает взаимностью.



Как и всегда на празднике, выпускники получили свой первый урок взрослой жизни: везде успеть невозможно, поэтому надо сразу определиться с приоритетами. Как ни прекрасна была Лобода в своем купальнике из бусинок, но многие решили ее не ждать и уже в пол-одиннадцатого потянулись на набережную. Пока зрители торопились занять самые козырные места у парапетов, у Эрмитажной пристани организаторы тренировали толпу волонтеров — бриг «Россия» надо было встретить достойно. «А теперь покричим! И присядьте чуть-чуть, вот так!» — командовала женщина, похожая на учительницу. Затем волонтерам начали раздавать реквизит — российские флажки и трехцветные светящиеся жезлы.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В половине двенадцатого исход зрителей с Дворцовой принял массовый характер. Существенное снижение числа зрителей явно пошло празднику на пользу: и на самой площади, перегороженной лабиринтом из металлических заборчиков, было свободнее, чем в прошлые годы, и на набережной столпотворения не случилось. Правда, и хороводы с «ручейками» никто не водил, выпускники в лучшем случае садились на поребрики, а пара человек улеглась прямо на прогретый асфальт. Неприлично нарядных девиц в сложносочиненных прическах или юношей при полном галстучном параде почти не было, а туфли на каблуках можно было заметить разве что на сотрудницах полиции, которым они положены по форме. Дресс-код «Алых парусов» образца 2021 года выглядел демократичным и комфортным: широкий крой, обувь на плоском ходу. Выдающихся нарядов было немного. Так, в толпе на Дворцовой была замечена женщина в черном и в широкополой шляпе — словно сама Пиковая Дама из пионерских страшилок пришла попрощаться со вчерашними школьниками. Некоторые выпускники выглядели так, словно оставались на второй год в каждом классе — и не по одному разу. А один и вовсе пришел на Дворцовую площадь с младенцем в коляске. Но не нам судить — билеты, в конце концов, были у всех, а уж как их доставали — другой вопрос.



Наконец, начался салют. Пожалуй, по затейливости огненных рисунков в небе и разнообразию цветных искр, это было самое яркое пиротехническое шоу за последние годы. Задействовали не только батареи, установленные в акватории Невы, но и Троицкий мост. На нем из салютов и света прожекторов сложилась самая настоящая картина первого запуска человека в космос, с огненными буквами «Поехали» в центре. Правда, музыки было практически не слышно. На кромке крыши Зимнего дворца внимательные зрители заметили белые фигурки, которые что-то делали там, размахивая руками. Но с набережной было невозможно разглядеть, кто это и что там происходит. Эта постановка оказалась предназначенной только для телезрителей: на крыше выступал в окружении муз поэт Александр Пушкин, и даже, как оказалось, пел песню. Перед этим на стрелке Васильевского острова, где выпускников не было, князь Александр Невский с дружиной в буквальном смысле слова топил рыцарей в рогатых шлемах, Михаил Ломоносов у Троицкого моста колдовал над пробирками под песенку из фильма «Приключения Электроника», Петр I в Петропавловке рисовал акварельными красками флаг России, а ЦУП готовил к запуску ракету Юрия Гагарина и исполнял композицию «На заре». Правда, выпускники, собравшиеся на набережной, всего этого не увидели и не услышали. Под грохот салюта в акватории Невы появился бриг Россия. Его паруса в этот раз оказались не полностью алыми. На носу корабля организаторы решили разместить российский триколор — полотнища красного, голубого и белого цветов. На борту парусника было людно. Там собрались все участники постановок для телеэфира во главе с князем Александром Невским. Они хором пели песенку: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя страна со мной!» Но с берега было не разобрать ни слов, ни мелодии. Прожекторы, установленные вдоль бортов парусника, острыми лучами света изображали движение весел русской ладьи. Видимо, чтобы князю было привычнее. Очевидно было одно: на палубе корабля под алыми парусами нет главного героя этой истории — Артура Грея. Романтику полностью вытеснила державная гордость. Традиционный для праздника гимн Глиэра заменили на Гимн Российской Федерации. На Эрмитажной пристани ребята, которых тренировали полтора часа назад, пели его хором на камеры.



Развернувшись перед Дворцовым мостом, бриг — уже в тишине — прошел мимо зрителей и дал три прощальных гудка. Выпускники начали стремительно покидать набережную и площадь. Большинство организованными колоннами двинулись в сторону Марсова поля. Но не для того, чтобы — по традиции прошлых лет — рассесться компаниями по газонам и чиллить до утра. Марсово было оцеплено. Из-за каждого куста выглядывали полицейские. Они внимательно следили, как выпускники рассаживаются в автобусы.



Кое-кто из ребят ускользнул в Михайловский сад и Инженерный сквер — посидеть на траве и попеть под гитару. Но долго барагозить им не пришлось. Не прошло и получаса после окончания шоу с бригом, как в сумеречном небе засверкали молнии. А потом на город обрушилась гроза, разгоняя всех по домам.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

