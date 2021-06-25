«Главное — выглядеть как выпускник». Как и кто продает билеты на «Алые паруса»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Никаких блатных», — заявил 24 июня в эфире телеканала 78 губернатор Петербурга Александр Беглов, говоря о тех, кого пустят на «Алые паруса». Центр города днем 25 июня уже перекрывают, а ближе к вечеру на Дворцовую начнут пускать только по билетам. В Смольном добавляют: не стоит покупать их на сайтах, пройти можно будет лишь по спискам. Но по старой доброй традиции «на авось» билеты активно приобретают и продают в интернете. Как выяснила «Фонтанка», преимущественно — сами выпускники, но и не только.



Алексей занимается строительством домов, штукатуркой и стяжкой полов, работает в компании — видимо, собственной (заказы от компании размещает он) — и раз в несколько лет продаёт билеты на «Алые паруса». На сайте объявлений он поясняет: жена работает в школе, у неё выпускной класс, родители решили не отправлять детей на праздник и отдали ему билеты. Легенда, скорей всего, выдуманная — у подходящего под это описание пользователя «ВКонтакте» Алексея, связанного с одноименной компанией с точно таким же логотипом и сферой деятельности, супруга — тренер по плаванию. Впрочем, несмотря на сомнительную легенду, Алексей оказался единственным, кто честно сказал журналисту «Фонтанки», что есть риски не попасть. «Из-за ковида могут быть ограничения — всё на свой страх и риск», — предупредил он.

Остальные продавцы билетов (преимущественно — вчерашние школьники) заверяли, что на входе проблем быть не должно. «Строгого прохода нет. Все в курсе, что билеты перепродаются. Я сегодня у классного руководителя спрашивал, он говорит, что все нормально», — сказал продающий за 2,5 тысячи свой билет на «Авито» Влад. «Вам нужна внешность выпускника и билет. Этого достаточно для прохода», — сказала Виктория. Свой билет за 1,5 тысячи она уже успела продать, но согласилась просто обсудить условия прохода. За такую же цену выставил билеты на «Авито» Павел: «Да, нам говорили, что билеты именные, но на билетах нет ни штрихкода, ни QR-кода. Есть списки, но по ним выдаются билеты. При самом проходе никаких списков нет. Билеты у всех одинаковые. Нам тоже говорили, что передать никому не получится, но я свой билет уже продал, это моих одноклассников».



Помимо выпускников на желающих посмотреть праздник в обход ограничений наживаются деятели в сфере организации концертов. Например, некий Кирилл в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» пообещал гарантированный проход — 2,5 тысячи можно заплатить уже после прохождения контроля. Судя по истории его профиля на «Авито», в 2019 году он предлагал билеты на два десятка выступлений и даже на хоккей, в этом году продавал фан-ID, билеты в Эрмитаж и на концерт «Мумий Тролля». За 3 тысячи предлагает купить билеты на «впечатляющий праздник» некто под никнеймом «Билеты всюду». В сервисе Getcontact, который показывает, как номер записан у пользователей приложения в записной книжке, телефон определился как «Чынгыз Р». Facebook знает этого пользователя также как продавца билетов на «Евро 2020». По телефону мужчина представился Андреем и заверил, что уже 20 лет занимается этим бизнесом. «Как вы думаете, зачем было выдавать просто обычные билеты? Не именные? Если бы они там проход по спискам организовали, это вообще 100 лет длилось бы», — пояснил он. Андрей или Чынгыз оказался более бдительным, чем петербургские власти, и сообщил, что для прохода на «Алые паруса» понадобится тест на антитела, ПЦР-тест или справка о вакцинации.



Билеты на «Алые паруса» продаются таким образом почти ежегодно. Единственное отличие этого «ковидного» года (в прошлом году праздник прошёл в ТВ-формате) — цены. Если в 2018 или 2019 году «проходку» в соцсетях отдавали по 1000, а перед входом вчерашние школьники были согласны и на 500, то сейчас эксклюзивность мероприятия подняла ценник в два, а то и в три раза. Впрочем, по уверению продавцов, спрос есть.

Власти же продолжают рекомендовать гражданам не пользоваться такими услугами. «Хочу подчеркнуть, что увидеть шоу вживую смогут только выпускники. Школьники приезжают к месту проведения праздника организованными группами по 20 человек с 1 сопровождающим. «Индивидуальные зрители», которые незаконно приобрели приглашения, просто не смогут попасть на праздник — их будет несложно вычислить. Кроме того, покупка, продажа и использование поддельных и незаконно полученных билетов влечет за собой ответственность», — написал на страничке «ВКонтакте» вице-губернатор Борис Пиотровский.

Напомним, что 25 июня в день проведения «Алых парусов» в Петербурге ограничат не только продажу алкоголя, но и движение, в том числе для пешеходов, в центре города. На центральных улицах и мостах — с 12 часов дня. С 21:00 будут закрыты на вход и выход четыре станции метро: «Горьковская», «Адмиралтейская», «Спортивная-1» (как и «Спортивная-2», «Гостиный двор». Поезда на них останавливаться не будут. Подробнее все ограничения изложены здесь.



Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»