Все ограничения в Петербурге на время проведения «Алых парусов»

Движение транспорта будет полностью перекрыто:

с 20:00 24 июня до 8:00 25 июня, с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня — по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки;

— по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки; с 23:20 24 июня до 1:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня — по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;

— по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади; до 23:00 26 июня — по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту;

— по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту; с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского, Мошкову, Аптекарскому и Круглому переулкам, нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Аптекарского переулка и четной стороне от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Невского, Дворцовому проезду, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта, Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы;

— по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского, Мошкову, Аптекарскому и Круглому переулкам, нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Аптекарского переулка и четной стороне от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Невского, Дворцовому проезду, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта, Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы; с 22:30 25 июня до 5:00 26 июня — по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту и Суворовской площади.

С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня будет введено двустороннее движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. На ряде улиц движение частично ограничено вплоть до 28 июня.

Также с 00:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещено парковаться на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой до Невского, Адмиралтейском проспекте, Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, на Адмиралтейской набережной и Дворцовой набережной от Дворцового моста до Мраморного переулка.