Все ограничения в Петербурге на время проведения «Алых парусов»

Ограничения для автомобилистов
Движение транспорта будет полностью перекрыто:
- с 20:00 24 июня до 8:00 25 июня, с 12:00 25 июня до 18:00 26 июня — по Троицкому мосту и набережной Лебяжьей канавки;
- с 23:20 24 июня до 1:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 6:00 26 июня — по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;
- до 23:00 26 июня — по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту;
- с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня — по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Большой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского, Мошкову, Аптекарскому и Круглому переулкам, нечетной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Аптекарского переулка и четной стороне от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейскому проспекту от Вознесенского проспекта до Невского, Дворцовому проезду, проездам вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта, Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Гагаринской улицы;
- с 22:30 25 июня до 5:00 26 июня — по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту и Суворовской площади.
С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня будет введено двустороннее движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. На ряде улиц движение частично ограничено вплоть до 28 июня.
Также с 00:00 25 июня до 6:00 26 июня запрещено парковаться на набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади, на Малой Морской улице от Невского проспекта до Гороховой улицы, Большой Морской улице от Гороховой до Невского, Адмиралтейском проспекте, Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, в Мошковом переулке от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, на Адмиралтейской набережной и Дворцовой набережной от Дворцового моста до Мраморного переулка.
Ограничения для пешеходов
На территорию проведения праздника запретят проход всем, кроме организованных групп выпускников с сопровождающими, имеющих билеты, тех, кто проводит «Алые паруса», людей, проживающих на этой территории, и тех, кого определит оргкомитет. В список закрытых для пешеходов улиц вошли:
- с 12:00 25 июня до 5:00 26 июня — Троицкий мост, Петровская набережная, Петроградская набережная от Петровской набережной до Сампсониевского моста;
- с 16:00 25 июня до 5:00 26 июня — Дворцовая площадь и набережная, Дворцовый и мост, Миллионная улица, Мошков, Мраморный, Аптекарский и Круглый переулки, набережная Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта, набережная Зимней канавки, Певческий проезд, Невский проспект от набережной Мойки до Дворцового проезда, набережная Мойки от Гороховой улицы до набережной Лебяжьей канавки, Казанская улица от Казанской площади до Невского проспекта, нечетная сторона набережной канала Грибоедова от Чебоксарского переулка до Невского проспекта и четная от Инженерной улицы до Царицынского проезда, Малая Морская улица от Кирпичного переулка до Невского проспекта, Большая Морская улица от Невского проспекта до Дворцовой площади, Гороховая улица от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта, Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский проспект от Невского до Исаакиевской площади, Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади, Каменноостровский проспект от улицы Куйбышева до Троицкого моста, Троицкая площадь П.С., Мичуринская улица от Петровской набережной до дома 4, Суворовская площадь, набережная Лебяжьей канавки, набережная Кутузова, Сенатская площадь, набережная Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Чайковского, Гагаринская улица от набережной Кутузова до Шпалерной улицы, Кричевский переулок, Западный проезд Марсова поля;
- с 20:00 25 июня до 5:00 26 июня — Сенатская площадь от Английской набережной до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейский проспект от Исаакиевской площади, Исаакиевская площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы, Английская набережная от Благовещенского моста до Сенатской площади, Университетская набережная от Благовещенского моста до Биржевой площади, Биржевая площадь, набережная Макарова от Биржевой площади до Биржевой линии, площадь Академика Лихачева, Биржевой мост, Мытнинская набережная, Зоологический переулок, Кронверкская набережная;
- с 22:00 25 июня до 5:00 26 июня — Благовещенский мост, набережная Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линии В.О. до Благовещенского моста, Тучков мост, Большой проспект П.С. от Тучкова моста до проспекта Добролюбова, Сампсониевский мост, Пироговская набережная от Сампсониевского моста до Литейного моста, Большой Сампсониевский проспект от Пироговской набережной до Клинической улицы, Литейный мост, Воскресенская набережная от Литейного моста до Потемкинской улицы.
ЗСД
С 20:00 25 июня до 1:00 26 проезд по маршрутам в рамках участка ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и обратно будет бесплатным.
Для пользователей транспондера он распространяется на маршруты:
- въезд с Богатырского — съезд на набережную Макарова;
- въезд с Богатырского — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с набережной Макарова — съезд на Богатырский;
- въезд с набережной Макарова — съезд на набережную Екатерингофки;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на набережную Макарова;
- въезд с набережной Екатерингофки — съезд на Богатырский.
Остальные поездки, включая транзитные через бесплатный участок, будут оплачиваться в соответствии с действующими тарифами.
При оплате наличными, банковскими картами и «умными» гаджетами, бесплатный проезд будет осуществляться на следующих пунктах взимания платы:
- съезд на набережную Екатерингофки при движении с севера на юг;
- въезд с набережной Екатерингофки на ЗСД при движении с юга на север;
- съезд на Богатырский проспект при движении с юга на север;
- въезд с Богатырского при движении с севера на юг.
Общественный транспорт
Метрополитен с 25 на 26 июня будет работать круглосуточно. Однако с 21:00 25 июня до 1:00 26 июня на вход и выход будут закрыты второй вестибюль станции «Невский проспект», «Горьковская» и «Адмиралтейская» станции, а также первый и второй вестибюли станции «Спортивная».
С 00:00 до 6:00 26 июня будут ходить автобусы № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154, а также троллейбус №46.
До 10:00 28 июня в связи с закрытием трамвайного движения по Троицкому мосту изменен маршрут трамвая №3.
С 16:00 25 июня по 5:00 26 июня закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Биржевой площади, Малой Морской и Гороховой улицам. В связи с этим изменят маршруты троллейбусы № 1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22.
С 20:00 25 июня до 5:00 26 июня закрывается движение электротранспорта по проспекту Добролюбова. Из-за этого не будут ходить троллейбусы №9, 10 и 11, а №31 и трамваи №6 и 40 изменят маршруты.
С 22:00 25 июня до 5:00 26 июня закрывается движение электротранспорта по Литейному мосту. В связи с этим будет закрыт трамвайный маршрут №3, а троллейбусы №3 и 8 пустят по измененным трассам.
Подробнее об изменениях в маршрутах электротранспорта читайте здесь.
Ограничения для водного транспорта
С 20:00 24 июня до 1:30 25 июня для движения судов, кроме тех, что участвуют в подготовке и проведении «Алых парусов», будут закрыты Нева от истока Фонтанки до Дворцового и Биржевого мостов, Зимняя канавка от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, Фонтанка от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.
С 19:00 25 июня до 8:00 26 июня для судов закроют Неву от участка выше Литейного моста до Дворцового и Биржевого мостов, Большую Неву от Дворцового до Благовещенского моста, Малую Неву от Биржевого до Тучкова моста, Большую Невку от Невы до Гренадерского моста, Зимнюю канавку от 2-го Зимнего моста до Эрмитажного моста, Фонтанку от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Кронверкский пролив от Иоанновского моста до Кронверкского моста.
Алкоголь
С 22:00 24 июня до 11:00 26 июня на всей территории Петербурга будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах.
Крыши
Проход на крыши жилых домов в центре Петербурга закрыт. За соблюдением запрета будет следить полиция и блокировать проход. Для этого правоохранители заранее провели контрольные закупки и установили адреса, куда продавали билеты.
Торговля, услуги и развлечения
С 16:00 25 июня до 6:00 26 июня в центре Петербурга будет запрещена деятельность предприятий общественного питания и объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам. Подробный список улиц смотрите здесь.
Также Ленинградский зоопарк в связи с «Алыми парусами» 25 июня будет работать только до 16:00, а кассы закроются в 15:00.