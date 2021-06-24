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Полиция заблокирует крыши для зрителей «Алых парусов». Те, кто купил билеты, уже в пролёте

Петербургская полиция заблокирует крыши для зрителей праздника выпускников «Алые паруса»

Перед стартом «Алых парусов» в Петербурге работает отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Объектом внимания полиции в этот раз стали крыши, в прямом смысле этого слова. Об этом «Фонтанке» 24 июня сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Не секрет, что перед праздником выпускников в Петербурге активизируются продавцы билетов на стихийные смотровые площадки. В качестве таковых выступают балконы и крыши, с которых открывается хороший обзор на Неву, мосты и Петропавловскую крепость. В этот раз полиция решила не допустить попадания на кровли посторонних людей. Работа ведётся с субботы.

Сотрудники ОЭБиПК нашли в Интернете объявления о продаже билетов на крыши, несколько полицейских приняли участие в контрольной закупке, отдав в среднем за проходку по 5 тысяч рублей. Продавцов штрафуют по ст. 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность), при этом каждый день составляется по несколько протоколов. Как правило, билеты продавались в дома Петроградского и Василеостровского районов.

Выделено порядка 50 полицейских, которые будут блокировать проход на крыши, куда продавались билеты. Так что с полной уверенностью можно сказать, что покупатели свои 5 тысяч рублей потеряли.

В четверг вечером в Петербурге пройдёт генеральная репетиция «Алых парусов». Для того, чтобы посмотреть её, необязательно лезть на крышу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
50 полицейских? 10 домов перекрыть?
fonbaronn
Даже бесплатно на этот блудняк и помойку не пойду. Пир во время чумы. Питер занимает лидирующее место по смертности от ковида. Погуляем и на кт и ивл
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