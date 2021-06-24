Полиция заблокирует крыши для зрителей «Алых парусов». Те, кто купил билеты, уже в пролёте

Не секрет, что перед праздником выпускников в Петербурге активизируются продавцы билетов на стихийные смотровые площадки. В качестве таковых выступают балконы и крыши, с которых открывается хороший обзор на Неву, мосты и Петропавловскую крепость. В этот раз полиция решила не допустить попадания на кровли посторонних людей. Работа ведётся с субботы.



Сотрудники ОЭБиПК нашли в Интернете объявления о продаже билетов на крыши, несколько полицейских приняли участие в контрольной закупке, отдав в среднем за проходку по 5 тысяч рублей. Продавцов штрафуют по ст. 14.1 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность), при этом каждый день составляется по несколько протоколов. Как правило, билеты продавались в дома Петроградского и Василеостровского районов.

