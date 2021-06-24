В четверг, 24 июня, Троицкий мост в центре Петербурга разведут еще раньше, чем накануне. Проезд по переправе будет закрыт уже в восемь часов вечера и не откроется до утра.



Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», для проведения генеральной репетиции праздника выпускников «Алые паруса» и дальнейшей проводки судов по Неве Троицкий мост будет разведен с 20:00 24 июня до 8:00 25 июня. Остальные городские переправы будут работать по графику.

Напомним, что на этот же период будет перекрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки. Кроме того, до 23 часов 26 июня закрыт проезд по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту.