FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +30
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Генеральная репетиция «Алых парусов» разведет Троицкий мост на 12 часов

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
ПоделитьсяПоделиться

В четверг, 24 июня, Троицкий мост в центре Петербурга разведут еще раньше, чем накануне. Проезд по переправе будет закрыт уже в восемь часов вечера и не откроется до утра.

Как сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», для проведения генеральной репетиции праздника выпускников «Алые паруса» и дальнейшей проводки судов по Неве Троицкий мост будет разведен с 20:00 24 июня до 8:00 25 июня. Остальные городские переправы будут работать по графику.

Напомним, что на этот же период будет перекрыто движение и по набережной Лебяжьей канавки. Кроме того, до 23 часов 26 июня закрыт проезд по Троицкому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Каменноостровскому проспекту.

Также с 23:20 24 июня до 1:10 25 июня перекроют движение по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний