Из-за «Алых парусов» и Евро-2020 центр Петербурга ждут ограничения движения с начала июня

— с 23:20 7 июня до 01:10 8 июня, с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня, с 23:20 12 июня до 02:30 13 июня, с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;

При этом ограничения не распространяются на движение транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия, а также на экстренные службы и спецтранспорт правоохранительных органов. Помимо этого, распоряжение не действует на автомобили клиентских групп чемпионата Европы по футболу, который пройдет в городе в середине июня.

— с 00:00 4 июня до 23:00 28 июня на территории парковочных зон на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.



Движение будет частично ограничено:



— с 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки по Ремесленной улице от Петровского проспекта до дома 17, а также у Биржевой площади;



— с 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем организации левого и правого поворота выезд с Кронверкского моста на Кронверкскую набережную;



— 22:00 7 июня до 5:00 8 июня, с 22:00 8 июня до 5:00 9 июня, с 22:00 12 июня до 05:00 13 июня, с 22:00 24 июня до 05:00 25 июня, с 15:00 до 16:00 26 июня путем сужения дорожного движения по правой части Дворцового моста в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;



— с 10:00 10 июня до 05:00 часов 11 июня, с 10:00 11 июня до 05:00 12 июня путем сужения проезжей части справа Дворцовой набережной в направлении от Эрмитажного моста к дому 38;



— с 00:00 13 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки транспортных средств по Биржевому проезду вдоль дома № 2 по набережной Макарова;

