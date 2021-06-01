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Из-за «Алых парусов» и Евро-2020 центр Петербурга ждут ограничения движения с начала июня

Вводить ограничения на дорогах в центре Петербурга в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса», который состоится в очном формате 25 июня, в этом году будут с начала месяца. Об этом 1 июня сообщается в распоряжении городского комитета по транспорту.

При этом ограничения не распространяются на движение транспортных средств, задействованных в проведении мероприятия, а также на экстренные службы и спецтранспорт правоохранительных органов. Помимо этого, распоряжение не действует на автомобили клиентских групп чемпионата Европы по футболу, который пройдет в городе в середине июня.

Движение будет полностью прекращено:

— с 23:20 7 июня до 01:10 8 июня, с 23:20 8 июня до 01:10 9 июня, с 23:20 12 июня до 02:30 13 июня, с 23:20 24 июня до 01:10 25 июня, с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня по Дворцовому мосту в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;

— с 00:00 4 июня до 23:00 28 июня на территории парковочных зон на Биржевой площади в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Движение будет частично ограничено:

— с 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки по Ремесленной улице от Петровского проспекта до дома 17, а также у Биржевой площади;

— с 00:00 4 июня до 10:00 28 июня путем организации левого и правого поворота выезд с Кронверкского моста на Кронверкскую набережную;

— 22:00 7 июня до 5:00 8 июня, с 22:00 8 июня до 5:00 9 июня, с 22:00 12 июня до 05:00 13 июня, с 22:00 24 июня до 05:00 25 июня, с 15:00 до 16:00 26 июня путем сужения дорожного движения по правой части Дворцового моста в направлении от Дворцовой набережной к Биржевой площади;

— с 10:00 10 июня до 05:00 часов 11 июня, с 10:00 11 июня до 05:00 12 июня путем сужения проезжей части справа Дворцовой набережной в направлении от Эрмитажного моста к дому 38;

— с 00:00 13 июня до 10:00 28 июня путем запрета остановки транспортных средств по Биржевому проезду вдоль дома № 2 по набережной Макарова;

— с 22:00 19 июня до 23:00 30 июня путем сужения проезжей части по Дворцовой набережной справа напротив домов № 24, 30, 34–38 в направлении от Мошкова переулка к Дворцовому мосту.

Напомним, в Петербург уже прибыл один из главных участников праздника — бриг «Россия» под алыми парусами.

Как рассказывала «Фонтанка», в городе из-за мероприятий в июне сезон отключений горячей воды взял паузу.

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Комментарии (2)

263836471
Да стоит уже центр! Причём - весь!
razdva.spb
Главное, чтоб дорогим гостям и делегатам было удобно и комфортно передвигаться.А жители..А жители потерпят, не в первый раз-не привыкать..
-Прошу отнестись с пониманием (цэ)
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