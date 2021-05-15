«Алые паруса» в Петербурге собираются провести в очном формате

Праздник выпускников «Алые паруса» собираются провести в очном формате 25 июня. Об этом РИА Новости 15 мая заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



Отметим, в прошлом году праздник проходил в формате телетрансляции из-за пандемии коронавируса. Правда, петербуржцев запрет на просмотр шоу вживую не остановил — тысячи горожан все равно собрались на набережных.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал летом провести все праздничные мероприятия, несмотря на пандемию. Помимо «Алых парусов», речь в первую очередь идет о Дне города, ПМЭФ и Евро-2020. «Мы всё проведем, но главное соблюдать правила Роспотребнадзора, а еще лучше привиться, чтобы стать участниками мероприятий», — подчеркнул глава города.

