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«Алые паруса» в Петербурге собираются провести в очном формате

Праздник выпускников «Алые паруса» собираются провести в очном формате 25 июня. Об этом РИА Новости 15 мая заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Отметим, в прошлом году праздник проходил в формате телетрансляции из-за пандемии коронавируса. Правда, петербуржцев запрет на просмотр шоу вживую не остановил — тысячи горожан все равно собрались на набережных.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал летом провести все праздничные мероприятия, несмотря на пандемию. Помимо «Алых парусов», речь в первую очередь идет о Дне города, ПМЭФ и Евро-2020. «Мы всё проведем, но главное соблюдать правила Роспотребнадзора, а еще лучше привиться, чтобы стать участниками мероприятий», — подчеркнул глава города.

Отметим, в последние недели в Петербурге наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — накануне сообщалось об увеличении количества новых заболевших за неделю почти на 30 %.

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Комментарии (5)

Serg_I
Если у человека из "болячек" только ковид - то он с ним справляется, если там "букет болезней" - то он чаще всего умирает... Мотаются кругом и привозят ковид люди достаточно здоровые, но вот проверка их на наличие вируса и карантинные меры заявлены, но по сути не соблюдаются... ПЦР- тест по возвращении мало что даёт, поскольку глоток воды и сигарета перед тестом повышает вероятность того, что тест будет отрицательным!
262166871
Правительство города -видимо- ставит над горожанами какой-то эксперимент. В Спб самая большая смертность по России, заболеваемость растет, а у нас- и " Алые Паруса" и " Евро" и тд и тп. Что творите, господа? Как же Вв далеки от народа.
Devis
Увеличение заболевших?
Так новых постоянно завозят из Турции и других курортов!
Чему тут удивляться?
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